Хабирова попросили предложить Госдуме закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой

Азамат Галин таке напомнил, что шесть лет назад депутаты Беляков и Мурзабаева уже вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о домашнем насилии, но тогда данный законопроект был отклонен. Напомнил Галин и о том, что только в 2022 году в Башкирии произошло как минимум пять резонансных убийств, которым предшествовало как раз таки безнаказанное домашнее насилие. Уточнил Галин и то, что жертвами таких преступлений становились и дети. Однако подробностей этих дел в посте общественник не раскрыл.