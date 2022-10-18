В Башкирии хотят запретить QR-коды

Депутаты планируют внести в Госдуму соответствующий законопроект. Окончательное решение об этом примут на пленарном заседании 20 октября.
Как сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев, с помощью QR-кодов сейчас распространяются ссылки на ресурсы, признанные экстремистскими и запрещенные в России.
«Сейчас по закону к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования. Но появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты», — прокомментировал Толкачев.
Такие унифицированные указатели ресурса, напечатанные на листовках, могут распространяться в общественных местах. Однако привлечь к ответственности за это пока нельзя. Башкирские депутаты предложили приравнять распространение таких кодов проявлением экстремистской деятельности.
Спикера Госсобрания отметил, что законопроект уже одобрили в федеральном правительстве, он был доработан.
Унифицированным указателем ресурса предложено считать стандарт записи ссылок на интернет-сайты. Визуально они могут состоять из букв, цифр, символов, однозначно определяющих местонахождение интернет-ресурса в сети.