В Башкирии хотят запретить QR-коды

«Сейчас по закону к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования. Но появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты», — прокомментировал Толкачев.