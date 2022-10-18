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В Башкирии хотят запретить QR-коды

18 октября 06:37
Фото: 1MI
Публикацию некоторых из них могут признать экстремистской деятельностью, сообщила пресс-служба республиканского Госсобрания.

Депутаты планируют внести в Госдуму соответствующий законопроект. Окончательное решение об этом примут на пленарном заседании 20 октября.

Как сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев, с помощью QR-кодов сейчас распространяются ссылки на ресурсы, признанные экстремистскими и запрещенные в России.

«Сейчас по закону к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования. Но появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты», — прокомментировал Толкачев.

Такие унифицированные указатели ресурса, напечатанные на листовках, могут распространяться в общественных местах. Однако привлечь к ответственности за это пока нельзя. Башкирские депутаты предложили приравнять распространение таких кодов проявлением экстремистской деятельности.

Спикера Госсобрания отметил, что законопроект уже одобрили в федеральном правительстве, он был доработан.

Унифицированным указателем ресурса предложено считать стандарт записи ссылок на интернет-сайты. Визуально они могут состоять из букв, цифр, символов, однозначно определяющих местонахождение интернет-ресурса в сети.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Политика
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