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В Башкирии разрешат аренду оружия

Сегодня, 05:43
Рассмотрение законопроекта состоится на планерном заседании в Курултае

В ходе заключительного в этом году пленарного заседания регионального Госсобрания планируется рассмотрение  законопроекта «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан». В рамках законопроекта предлагается установить правовые основы для передачи другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование. Нововведения вступят в силу 15 июля 2023 года.

Сообщается, что в соответствии с законопроектом Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. В свою очередь, охотничьи инспекторы получат право на проверку соответствующих документов.

Спикер Курултая Константин Толкачев  отметил, что новшества направлены на совершенствование законодательства об оружии и развитие охотничьего туризма, добавив, что узаконенная передача оружия на время охоты является важнейшим правовым условием коммерческой охоты во всем мире.

– Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет, – сказал Константин Толкачев. – Они получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такое разрешение будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет. Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней.



#Азамат Нухов
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