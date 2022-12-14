Госдума рекомендовала ввести в Башкирии экспериментальный правовой режим

В преддверии XV Международной недели бизнеса, которая сегодня, 14 декабря, стартовала в Уфе, сообщалось о том, что на мероприятии планируется доработать законопроект об исламском банкинге, принятие которого в первом чтении планируется уже в нынешнем декабре. Сегодня новости об исламском Банкинге пришли из Комитета Госдумы по финансовому рынку, возглавляемому Анатолием Аксаковым.