Башкирия предложила привлекать осужденных к участию в спецоперации

В законопроекте предусмотрено, что осужденному могут предоставить отсрочку от отбывания наказания в связи с участием в военных действиях, если такое решение примет суд. Время участия в спецоперации будет засчитываться в срок отбывания наказания из расчета 10 дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. Если осужденный получит ранение, он может быть освобожден от наказания или же его заменят на более мягкое.