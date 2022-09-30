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Башкирия предложила привлекать осужденных к участию в спецоперации

30 сентября 04:35
Фото: 1MI
Депутаты республиканского Госсобрания внесли в Госдуму соответствующий законопроект, сообщила пресс-служба башкирского парламента.

«Законопроектом предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», — прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

В законопроекте предусмотрено, что осужденному могут предоставить отсрочку от отбывания наказания в связи с участием в военных действиях, если такое решение примет суд. Время участия в спецоперации будет засчитываться в срок отбывания наказания из расчета 10 дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. Если осужденный получит ранение, он может быть освобожден от наказания или же его заменят на более мягкое.

Отсрочку от отбывания наказания предлагается предоставлять осужденным, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, тем, кому назначены принудительные работы или приговоренным к лишению свободы при их согласии.

Отмечается, что этим правом не смогут воспользоваться осужденные за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет и за «другие тяжкие уголовные правонарушения».

По мнению спикера башкирского парламента, привлечение осужденных к участию в спецоперации позволит усилить состав воинских частей.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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