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Госдума не поддержала инициативу депутатов из Башкирии по отстрелу бездомных собак

Сегодня, 11:18
Фото: Антон Засимов / 1MI
Законопроект, разработанный депутатами Госсобрания, предполагал введение вознаграждения за отстрел бездомных собак
 
Депутаты Госдумы не поддержали внесённый депутатами Курултая законопроект о регулировании численности бездомных животных путем отстрела. В частности законопроект предполагает возможность отстрела собак за пределами населенных пунктов. Об этом сообщает Российская газета
 
Как сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Госдума не будет поддерживать инициативы подобного плана. Также он отметил, что в настоящий момент в приютах для бездомных животных под запретом находится эвтаназия — менять это не планируется. 
 
— Никаких перспектив у подобных инициатив не существует. Позиция Госдумы, нашего комитета, моя личная, как депутата Госдумы, что у таких инициатив шансов нет, — высказался Бурматов.
 
Инициативу с отстрелом бездомных животных не поддержал и глава центра реабилитации бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. По его мнению, многолетняя практика показала неэффективность подобных мер.  
 
— Следует признать новизну подхода: вместо не прошедшей «гуманной эвтаназии» предлагается регулировать численность одичавших собак, которые сбиваются в дикие стаи в дикой среде обитания. Так поясняет законотворец в прессе. А мы прочтем законопроект и увидим, что предлагается совсем другое: как только животное без владельца покинет пределы населенного пункта — его можно застрелить, — отметил Молоков.
 
Напомним, согласно данным, приведённым депутатами что с 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей, часто нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот.
 
«Никаких перспектив у подобных инициатив не существует. Позиция Госдумы, нашего комитета, моя личная, как депутата Госдумы, что у таких инициатив шансов нет», — рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, сейчас на законодательном уровне в приютах запрещена эвтаназия, и это не планируется менять.

Напомним, в ноябре 2022 года депутаты Курултая разработали законопроект, согласно которому бездомных собак предлагается отстреливать за вознаграждение. Как сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев, действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными не позволяет эффективно регулировать численность собак без владельцев, поскольку значительная их часть обитает за пределами населенных пунктов. 

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#Азамат Нухов#Общество
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