Госдума не поддержала инициативу депутатов из Башкирии по отстрелу бездомных собак

Депутаты Госдумы не поддержали внесённый депутатами Курултая законопроект о регулировании численности бездомных животных путем отстрела. В частности законопроект предполагает возможность отстрела собак за пределами населенных пунктов. Об этом сообщает Российская газета

Как сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Госдума не будет поддерживать инициативы подобного плана. Также он отметил, что в настоящий момент в приютах для бездомных животных под запретом находится эвтаназия — менять это не планируется.

— Никаких перспектив у подобных инициатив не существует. Позиция Госдумы, нашего комитета, моя личная, как депутата Госдумы, что у таких инициатив шансов нет, — высказался Бурматов.

Инициативу с отстрелом бездомных животных не поддержал и глава центра реабилитации бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. По его мнению, многолетняя практика показала неэффективность подобных мер.

— Следует признать новизну подхода: вместо не прошедшей «гуманной эвтаназии» предлагается регулировать численность одичавших собак, которые сбиваются в дикие стаи в дикой среде обитания. Так поясняет законотворец в прессе. А мы прочтем законопроект и увидим, что предлагается совсем другое: как только животное без владельца покинет пределы населенного пункта — его можно застрелить, — отметил Молоков.