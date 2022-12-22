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Аренду оружия и патронов для охоты одобрили депутаты Курултая Башкирии

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
По мнению парламентариев аренда оружия это общемировая практика, которая позволит простимулировать охотхозяйства.

Еще в конце ноября стало известно, что в Курултае Башкирии вынесут на рассмотрение законопроект, который позволит гражданам брать в аренду охотничьи ружья и патроны к ним. Накануне депутаты поддержали проект закона, «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан» и приняли его в первом чтении.

Подчеркивается, что речь идет об аренде оружия и патронов к нему исключительно для охоты, то есть чтобы получить во временное пользование ружье необходимо иметь охотничий билет и специальное разрешения. Эти документы по новому закону смогут проверять охотничьи инспекторы.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что узаконенная передача оружия для охоты является важнейшим правовым условием коммерческой охоты во всем мире, а также позволит стимулировать охотничьи хозяйства к дальнейшему развития.
 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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