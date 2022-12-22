Аренду оружия и патронов для охоты одобрили депутаты Курултая Башкирии

Еще в конце ноября стало известно, что в Курултае Башкирии вынесут на рассмотрение законопроект, который позволит гражданам брать в аренду охотничьи ружья и патроны к ним. Накануне депутаты поддержали проект закона, «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан» и приняли его в первом чтении.