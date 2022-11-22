Стерилизация и маркировка: депутаты Курултая Башкирии внесли законопроекты в Госдуму

Три законопроекта, направленные на совершенствование федерального законодательства об ответственном обращении с животными, внесли в Госдуму депутаты Курултая республики. Законопроекты касаются отлова, стерилизации и маркировки собак.
Так, проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается изменить механизм регулирования численности одичавших собак, живущих в дикой среде обитания. По словам председателя Курултая, собаки, оказавшиеся в местах обитания диких животных активно включаются в борьбу за выживание - дичают и проявляют хищные инстинкты, тем самым сокращая численность популяции различных млекопитающих и птиц. В связи с этим депутаты предлагают отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона «О животном мире».
Как отметил Константин Толкачев, действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, не в состоянии сдержать рост численности бездомных животных и предупредить случаи нападения агрессивных особей на людей.
По словам спикера парламента, до 2020 года борьба с неконтролируемым ростом поголовья безнадзорных собак велась в рамках регулирования численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают частично вернуться к этой практике, но только в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.
Второй законопроект – «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – предусматривает обязательную стерилизацию домашних животных.
Так, по мнению Толкачева, стерилизация питомцев представляет собой социальную необходимость. Бесконтрольное размножение, в свою очередь, спикер Курултая считает одной из причин возникновения проблем с бездомными животными. Среди преимуществ стерилизации домашних питомцев парламентарий называет профилактику ряда хронических заболеваний и продление жизни животных.
Третий законопроект – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – предполагает обязательное маркирование животных с целью их идентификации и учета.
Отметим, что о планах депутатов Курултая о внесении в Госдуму законопроектов о бродячих животных стало известно ещё в первой декаде ноября. Так, случае, если законопроект одобрят, численность одичавших собак можно будет регулировать так же, как, например, численность волков. Охотники смогут отстреливать животных за вознаграждение.
Напомним, ранее на территории республики неоднократно регистрировались случаи нападения бездомных собак на людей. Так, в январе 2022 года широкий резонанс вызвало видео с камер наружного наблюдения в центре Уфе, где стая из 12 собак напала на школьника.
Тогда же нападению со стороны бездомных животных поверглись женщина с ребенком в Белорецке и 21-летняя девушка, которой собаки искусали ноги. В апреле 2022 года разъяренная дворняга напала на 11-летнего мальчика.