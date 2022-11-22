Стерилизация и маркировка: депутаты Курултая Башкирии внесли законопроекты в Госдуму

Отметим, что о планах депутатов Курултая о внесении в Госдуму законопроектов о бродячих животных стало известно ещё в первой декаде ноября. Так, случае, если законопроект одобрят, численность одичавших собак можно будет регулировать так же, как, например, численность волков. Охотники смогут отстреливать животных за вознаграждение.