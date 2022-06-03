COVID-оттепель, два часа с мэром Уфы, назначения в Башкирии и вести из Соль-Илецка

Этот день начался с плохих новостей, в Стерлитамаке 4-летний малыш упал из окна 6 этажа, всего же в Башкирии за неделю из открытых окон выпали трое детей. Вечером в МЧС по Башкирии уточнили, что только за текущую неделю зафиксировано 5 случаев падения малолетних детей из окон. Всего с начала года при выпадении из окон в республике погибло 2 ребенка и пострадали 14 детей.