COVID-оттепель, два часа с мэром Уфы, назначения в Башкирии и вести из Соль-Илецка

После того как Mkset насыпал соли на рану тем, кто планировал отдых на целебных курортных озерах в Оренбуржье и напугал тем, что озера из-за карстовых провалов вполне могут и не открыться для гостей, наконец-то появилась ясность. В этот понедельник стала известна дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке
Закон есть закон и он един для всех, в подтверждение этого постулата мэр Стерлитамака Рустем Газизов предстанет перед судом, все дело в том, что на одном из мероприятий мэр был и награждал сограждан без медицинской защитной маски. А пока Газизова собираются судить за отсутствие маски, документ отменяющий штрафы за отсутствие масок отправили на подпись Хабирову.
Пока жители Башкирии только начинали отогреваться синоптики объяснили уникальность погоды в мае 2022 года в Башкирии. Температура воздуха в республике в мае этого года, по предварительным оценкам, оказалась на 2-3 градуса ниже нормы.
Оперативки в правительстве Башкирии в понедельник не было и вместе с оперативкой в мэрии она состоялась во вторник, 31 мая. На совещании в администрации Уфы стало известно, что у мэра Мавлиева появился еще один заместитель и тоже из Нефтекамска.
Известие о назначении прозвучало и на правительственном совещании — контрольное управление главы Башкирии возглавил уже давно там работающий Александр Линкевич. Затем глава взял и отменил коронавирусные ограничения на посещение родителями утренников и других массовых мероприятий в школах и в детских садах. И это было только началом коронавирусной «оттепели».
В продолжение темы «коронавирусной оттепели» — в среду в Башкирии временно приостановили масочный режим. Но предупредили, что если вдруг что и эпидситуация вновь ухудшится — ношение масок для граждан снова станет маст-хэв и маст-ду.
В этот день власти Башкирии решили мотивировать женщин республики рожать. О том, какие меры для улучшения показателей рождаемости в регионе готовится предпринять Минздрав Башкирии, Mkset рассказывал здесь.
1 июня Верховный суд Башкирии впервые отменил журналистке и активистке из Уфы Дарье Кучеренко штраф за дискредитацию российских вооруженных сил. Дарья Кучеренко назвала решение суда об отмене штрафа «невероятным».
Жители Башкирии обрушили шквал критики на очередной памятник авторства Халита Галиуллина. На этот раз это не просто коричневые человечки в парке Якутова, а памятник башкирской примадонне певице Хание Фархи, установленный ранее в её родном селе. Каменную фигуру артистки уже успели сравнить с шаманкой и «бабищей с рынка».
В этот день состоялась большая пресс-конференция с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. В топ проблем, озвученных на пресс-конференции, попали вопросы благоустройства, общественного транспорта и ЖКХ. Но было и кое-что более интересное, так мэр Уфы Мавлиев раскрыл, как его супруга заработала полтора миллиона рублей за год.
Очередное ДТП со скорой, да еще и с ребенком внутри нее произошло в минувший четверг в Уфе. Вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи. Медики везли 8-летнюю девочку с ее отцом в детскую больницу № 17, но в дополнение к изначальной проблеме из-за которой она и оказалась в карете скорой помощи девочка получила еще и перелом руки.
У власти в Башкирии поубавилось женщин. Так заместительницу главы Балтачевского района отстранили от должности в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры РБ, должности чиновница лишилась после того, как незаконным путем получила крупную сумму по социальной программе поддержки бизнеса.
Этот день начался с плохих новостей, в Стерлитамаке 4-летний малыш упал из окна 6 этажа, всего же в Башкирии за неделю из открытых окон выпали трое детей. Вечером в МЧС по Башкирии уточнили, что только за текущую неделю зафиксировано 5 случаев падения малолетних детей из окон. Всего с начала года при выпадении из окон в республике погибло 2 ребенка и пострадали 14 детей.
То обыски, то вручение медалей, у Ирины Кононовой очень насыщенная профессиональная жизнь. Пресс-служба регионального минздрава сообщила о том, что замминистра здравоохранения Башкирии в Москве получила большую награду из рук председателя профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова за особый вклад в борьбу с коронавирусом.
После миллионных перелетов в Узбекистан и в Волгоград и постфактум обнаруженных несостыковок в аукционах на них власти Башкирии весьма неожиданно отказались от перелета в Санкт-Петербург и обратно за 16 миллионов рублей. Как делегация из Башкирии теперь доберется до Санкт-Петербургского экономического форума пока что остается загадкой.
Хотя во вторник и стало известно о том, что голосование по благоустройству на федеральные деньги в Башкирии должного количества голосов не набрало, Уфа не сдается. Теперь власти хотят добиться у Москвы выделения солидной суммы — 250 миллионов рублей на туристический код Уфы.