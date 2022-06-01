«Бабища с рынка» и «Шаманка»: жителям Башкирии не понравился памятник певице Фархи

«Бабища с рынка» и «Шаманка»: жителям Башкирии не понравился памятник певице Фархи
«Бабища с рынка» и «Шаманка»: жителям Башкирии не понравился памятник певице Фархи
1 июня, 14:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
В Башкирии легендарной певице Хание Фархи в День ее рождения установили памятник. Скульптором выступил Халит Галиуллин, чьи работы в Уфе вызывают шквал критики. К несчастью, памятник певице на ее малой родине также вызвал негативную реакцию у жителей Башкирии.

30 мая в Верхних Татышлах Татышлинского района состоялось открытие памятника Хание Фархи — народной артистке республик Башкортостан и Татарстан, популярной эстрадной певице, композитору и актрисе. Так, под аплодисменты местных жителей и с улыбкой на лице глава администрации представил публике скульптуру артистки. Однако жители Башкирии в социальных сетях радости не разделили и раскритиковали новую скульптуру.

«Мамай в платье»

В частности, очередную работу известного скульптора Халита Галиуллина охарактеризовали следующим образом: «Бабища с рынка», «Мамай в платье» и «ГромБаба». В большинстве своем пользователи соцсетей отмечают, что памятник не имеет ничего общего с самой певицей.

Фото:inkazan.ru

— Какой ужас! Как такой памятник могли утвердить родные?! Хания Фархи была легкой, красивой, элегантной женщиной. А здесь ГромБаба, — пишет Тансулу Г.

— Совсем не похожа. Вы же видите сами, какая она красивая, а памятник кто с чего лепил-то? Переделайте, не позорьте её, — Альбина Б.

— Похожа на монгольскую шаманку. Хания красивая была и останется! Не позорьте Ханию, — Финиза Д.

К всеобщему негодованию присоединяется и Любовь М., которая отмечает, что через голос, через глаза и руки «билась чистая душа» певицы. И певица, по ее мнению, заслуживает, чтобы ее увековечили «именно так, чтобы это было видно».

— Бедная Хания, наверное перевернулась сто раз! […] Как «бабища с рынка»! Кто утверждал, тот просто ненавидел её! Эх! А этому «товарищу», который наставил в городе множество «скульптур» цвета детской неожиданности, кто позволил так чернить Родник народной песни! — Любовь М.

Примечательно, что на цвет скульптуры обратили многие жители региона. Так, Павел В. недоумевает, «что с цветом памятников у нас?», а Тамара С. заявляет, что цвет памятника — «цвет детской неожиданности», а у чиновников «очень плохой неэстетичный деревенский вкус».

— Если уж делать памятник, то надо было сделать красивым, с соблюдением пропорций лица и тела, нормального цвета натурального камня, или уж хотя бы белого мрамора или белого гипса, — пишет Татьяна С.

— У нас что, талантливых художников-скульпторов не осталось в республике? Что за позор? Хания совсем не такая была. И еще цвет выбрали ужасный, — Илья Р.

Большая часть пользователей соцсетей назвали посоветовала властям убрать скульптуру и «не позориться». В частности, Артем Л. назвал памятник «издевательством над усопшим человеком», а Тамара И. считает, что лучше никакого памятника не надо, чем такой.

— Какой ужас, позорники, так осквернять образ Фании, — Мелана Х.

— Она была красивой, талантливой, смотреть и слушать ее было очень приятно, а тут такой уродливый памятник. Лучше уберите, пожалуйста, с глаз долой и не позорьтесь, — советует Светлана С.

— Такое сотворить в память певицы… Это что? И не ту позу взял за образец… Лучше уберите, — пишет Илена У.

«Дареному коню в зубы не смотрят»

Однако нашлись и те, кому памятник пришелся по вкусу. По мнению Разины А., на открытии памятника все было красиво, в том числе и цвет скульптуры, и сама организация памятного мероприятия.

— Хания Фархи как будто жива и вернулась на Родину. Спасибо всем, кто участвовал в увековечении талантливой дочери Башкирской земли, — Разина А.

Некоторые жители, кажется, и вовсе смирились с ситуацией. Так, Елена З. пишет, что «ладно хоть такой», да и вообще «дареному коню в зубы не смотрят», а если не нравится — «сделайте сами за свой счет».

Создатель «коричневых уродцев»

Кроме того, вопросы у жителей появились и к самому скульптору. Некоторые заподозрили его в том, что он «не любил песни Хании Фархи». Также Лия Д. предположила, что автор работы — начинающих скульптор, по ее мнению, «опытный так бы не извратился».

Отметим, что скульптором является 69-летний Халит Галиуллин, который, согласно открытым данным, окончил Санкт-Петербургскую Художественно-промышленную академию им. Штиглица. Известно, что в свое время Галиуллин работал в Башкирском отделении худфонда РСФСР, преподавал в детской школе искусств и в Уфимском училище искусств. Скульптор является участником всероссийских и международных профессиональных фестивалей. Его авторства памятник-бюст генералу Т. Т. Кусимову в селе Кусимово Баймакского района, памятник погибшим в ВОВ в нескольких районах Башкирии.

В Уфе арт-объекты Халита Галиуллина можно увидеть около торгового центра «Мир» (памятник Дворнику), семейные скульптуры в парке Якутова, а также в Демском районе, на улице Крупской, у торгово-развлекательного центра «Планета» (женщина, ожидающая такси) и во многих других частях города. Работы Галиуллина часто вызывают шквал критики, скультора прозвали автором «коричневых уродцев», так как большинство его работ имеют одинаковый коричневый цвет.

Фото:мэрия Уфы

Напомним, Хания Фархи была признана народной артисткой Татарстана и Башкортостана, ее называют «примадонной татарской эстрады» и «татарской Аллой Пугачевой». Умерла певица пять лет назад в деревне Верхние Татышлы в 57 лет, сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Могила Хании Фархи находится в Казани на Ново-Татарском кладбище.

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