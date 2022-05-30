В Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима

Как сообщает спикер Госсобрания Константин Толкачев, причиной для введения штрафных санкций для граждан за несоблюдение масочного режима стал тот факт, что не все жители республики в полной мере осознавали опасность, которую несет собой коронавирусная инфекция. Чиновник также отметил, что на момент введения ограничения было недостаточно информации об инфекции, а также не было эффективной вакцины против неё.