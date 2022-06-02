"Мы же не враги": Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о будущем башкирской столицы

Отчет Ратмира Мавлиева об уже начатой работе по строительству парков, дорог, детских садов и школ, представители СМИ приняли, как это обычно бывает, к сведению. Однако вопросов оставалось еще достаточно много.
Улицу Октябрьской революции мечтал превратить в «уфимский Арбат» еще Павел Качкаев. В 2011 году он объявил об этой смелой идее. С тех пор каждый новый градоначальник регулярно, как мантру, повторял эти два слова.
«Проект шикарный», признал и Ратмир Мавлиев. При грамотной реализации может появиться прекрасный туристический и привлекательный с точки зрения бизнеса объект. Но за чей счет его реализовывать? Мэрия ищет решение этого вопроса, прямо сейчас есть «определенные договоренности» по федеральному финансированию реконструкции улицы. Но пока Ратмир Мавлиев был не готов рассказать о деталях реализации проекта, пообещав сделать это, как только соглашения будут оформлены, и выразив почти уверенность, что «все получится».
«Я был там уже несколько раз. Туда залезают мародеры, сейчас наняли ЧОП, они будут инспектировать, смотреть, чтоб [объекты культурного наследия] не разрушали», — добавил он.
В то же время, отметил Мавлиев, на территории, где расположены памятники, много неуместного. Например, уличные туалеты, которые стоят во дворах открытые со всеми делами», помойки и мусор.
«Объекты объектами, давайте сохранять, но все лишние конструкции, которые не представляют ценности, нужно демонтировать», — сказал он.
Выходом для решения проблемы этой улицы могло бы стать привлечение частных инвесторов, которые, получив дома за копейки, обязались бы их отреставрировать. Однако процесс этот идет не слишком быстро. Так, в этом году компаниям планируют отдать 10 особняков. А необходимо — 40.
Вопросы задавали и по расселенному особняку Видинеева, и на протяжении многих лет простоявшему в руинах и уже пережившему пожар. В его случае есть решение суда, позволяющее рассмотреть концепцию по развитию территории уже через месяц, отметил мэр.
Другие уцелевшие в Уфе памятники архитектуры (например, дома по улице Гоголя с печным отоплением и без водопровода), вряд ли удастся полностью расселить до 450-летнего юбилея Уфы, который отмечается в 2024 году. Но в ряде случаев этому мешают сами жильцы, которые не согласны с условиями расселения и судятся с мэрией.
По ряду случаев мэр предпочел интересоваться мнением задающих вопрос журналистов. Он как будто «сверял часы» с общественным мнением, представленным хоть в числе ограниченной категории людей, которую представляла хотя и ограниченная часть уфимцев, но очевидно имеющая более прочную связь с остальными горожанами.
Так было с вопросами о том, что планируется сделать с недостроенной мечетью на проспекте Салавата Юлаева, с судьбой планировавшегося, но так и не построенного крематория.
«Если нужен, значит, будет», — решил мэр по поводу последнего.
Когда вопрос коснулся недостроенной мечети, этот встречные вопрос стал чем-то схожим с диалогом взрослого с ребенком. В ситуации, когда последний подошел с вопросом, ответ на который лежит практически на поверхности.
Например, когда разговор коснулся судьбы мечети, мэр напомнил, что это не единственный такой объект, есть и незавершенная церковь на Комсомольской. «Главное сейчас, чтобы не появлялись новые столь же масштабные недострои», — как будто бы даже кого-то пристыдил Мавлиев.
Что касается мечети, то о ней должны думать инициаторы проекта. Они же и должны активно участвовать в поисках совместного с мэрией решения проблемы и в завершении долгостроя.
Мнение журналиста потребовалось и в случае с арт-объектом на кольце Центрального рынка. Мавлиев поинтересовался, а что думает о концепции-победителе автор издания, которое в числе многих критиковало «Тепло рук».
Мэр признался, что из всего того, что было прислано на конкурс («чак-чак, котики, лампочки и тульский самовар) концепция действительно была лучшей. Сейчас в мэрии тщательно изучают детали реализации этого проекта — с точки зрения технических и финансовых возможностей. Однако решение не принято и его можно пересмотреть.
«Идея на самом деле была светлая. Сколько лет там стоял рекламный баннер. Но если население будет выступать против — мы же не враги, мы же хотим сделать лучше — давайте примем конструктивное решение, опираться на мнение жителей», — предложил он.
По ряду вопросов мэр пообещал ответы, но не сейчас. Например, в случае с застройкой возле парка имени Гафури. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства в связи с этим проектом. Формально Мавлиев не видит препятствий в том, чтобы строить на земельном участке жилой комплекс.
«Поэтому пусть двигается так, как должно. В суде рассматривается и представление прокуратуры и ФАС. Пусть этому будет дана соответствующая юридическая оценка. Но администрация выдала разрешение [на строительство] исходя из тех документов, которых требует градостроительный кодекс РФ», — сказал он.
Проблема, связанная с этим объектом, а также еще одна — с площадкой, где планировался ЖК «Вершинин», «достались ему в наследство», напомнил мэр.
В числе вопросов, которые решаются, — банкротство муниципального управления электротранспорта. Общественный транспорт — очень важная для населения отрасль, работу которой необходимо организовать, заметил мэр.
Говоря о предприятии, которое сейчас имеет миллиардный долг и готовится к реализации имущества с торгов, Ратмир Мавлиев сообщил, что проблема уже решается и процесс под контролем.
«Вы можете быть глубоко убеждены, что мы от этой проблемы не отстранимся. Я просто не хотел выносить это в публичное пространство. Мы занимаемся этим вопросом. Другое дело, что многие пытаются раздуть из этой проблемы нечто большее», — заявил он.
Деталей о том, как предполагается провести реанимацию трамвайного движения, он не раскрыл.
Говоря о развитии трамвайной сети, он отметил, что возвращение трамвая на проспект не будет целесообразным, если не модернизировать рельсы и использовать тот же имеющийся старый состав. Маршрут не будет востребованным в таких условиях, модернизация же опять заставит отвечать на вопрос «за чей счет?». Пока мэрия и Минтранс нащупывают пути выхода из ситуации, конкретные результаты это работы будут озвучены, как только они появятся.
Что совершенно точно появится в ближайшее время, то дорожная разметка. До 9 мая ее сделали на 26 тысячах километров, потом, «как назло» начались дожди. Теперь, когда стало солнечно, предстоит нанести еще 120 тысяч километров разделительных полос. Можно было бы провести работы и под дождями. Но лучше немного потерпеть, чтобы разметку через какое-то время не смыло, отметил мэр.
Ратмир Мавлиев, с приходом которого в мэрию трудоустроились несколько уроженцев Нефтекамска, назвал «глупостью» высказывание о том, что явление будет массовым.
Два главных принципа при отборе кадров — это профессионализм и доверие, заявил он. Заодно пригласил всех желающих на работу в мэрию — сейчас там порядка 80 вакансий, и что-то желающих на них не находится.