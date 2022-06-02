"Мы же не враги": Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о будущем башкирской столицы

«Проект шикарный», признал и Ратмир Мавлиев. При грамотной реализации может появиться прекрасный туристический и привлекательный с точки зрения бизнеса объект. Но за чей счет его реализовывать? Мэрия ищет решение этого вопроса, прямо сейчас есть «определенные договоренности» по федеральному финансированию реконструкции улицы. Но пока Ратмир Мавлиев был не готов рассказать о деталях реализации проекта, пообещав сделать это, как только соглашения будут оформлены, и выразив почти уверенность, что «все получится».