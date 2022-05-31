Экс-преподаватель школы МВД возглавил контрольное управление главы Башкирии

Экс-преподаватель школы МВД возглавил контрольное управление главы Башкирии
Экс-преподаватель школы МВД возглавил контрольное управление главы Башкирии
31 мая, 12:08ПолитикаНаталья БалыковаФото: Сайт главы Башкирии
На должность назначен ранее работавший заместителем начальника этого ведомства Александр Линкевич, сообщил глава региона на совещании во вторник, 31 мая.

«Вы все его знаете. Он уже не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — охарактеризовал нового руководителя Радий Хабиров.

Место начальника управления стало вакантным после того, как предыдущий его руководитель Урал Фарвазов получил должность генерального директора в АО «Башспирт».

Александр Линкевич Евгеньевич родился 25 февраля 1977 года в селе Новоукраинка Одесской области. Окончил Уфимский юридический институт МВД России.

В 2000–2018—годах работал преподавателем Уфимского юридического института МВД России, возглавлял одну из кафедр вуза. С 2019 года занимал должность замначальника Контрольного управления главы Башкирии.

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