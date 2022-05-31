В июне уфимцы получат единую квитанцию за коммунальные услуги

В июне уфимцы получат единую квитанцию за коммунальные услуги
В июне уфимцы получат единую квитанцию за коммунальные услуги
31 мая, 11:34ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
В единый платежный документ будут включены счета за водоснабжение, электроэнергию и услуги по водоснабжению и водоотведению, сообщает БашРТС.

Стало известно, что в июне жителям Уфы будут приходить единые квитанции за коммунальные услуги. Так, в новом платежном документе предусматривается разделение расчетных блоков и QR-кодов: оплата за электроэнергию, теплоснабжение и горячего водоснабжения будет размещена с правой стороны, а с левой — услуги водоснабжения и водоотведения.

Без изменений остается срок оплаты — до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Работать продолжат личный кабинет и мобильное приложение ООО «БашРТС», где оплату за теплоснабжение и горячее водоснабжение можно осуществить без комиссии.

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