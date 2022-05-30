Синоптики назвали уникальность погоды в мае 2022 года в Башкирии

Температура воздуха в республике в мае этого года, по предварительным оценкам, составит на 2-3 градуса ниже нормы, сообщает начальника отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова

В этом году май выдался самым холодным за минувшие несколько лет. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитову. Как сообщает Загитова, абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в республике 9 мая 1952 года, тогда температура воздуха опустилась до -9,6°. В этом же году, по предварительным оценкам, средняя температура воздуха в заключительный месяц весны будет на 2-3° ниже нормы. Также специалист отмечает, вероятность того, что погода в республике улучшиться уже в ближайшее время. По её словам, на Башкирию начнёт распространяться область повышенного давления с южных широт. Согласно данным Башгидромета, в последние дни мая в этом году температура воздуха в республике составит до +25° При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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