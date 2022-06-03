Власти хотят добиться у Москвы выделения 250 млн рублей на туристический код Уфы

Субсидия на проектирование туристского кода выделяется субъектам на условиях софинансирования, следует из постановления Кабмина. Ее могут получить регионы, в которых расположены муниципалитеты с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек, имеющие на своей территории кварталы исторической застройки с уже созданными там объектами туристического притяжения. Средства выделяются на создание благоприятных условий посещения таких объектов, информационную доступность и объединение основных туристических объектов в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Получить их можно по итогам конкурсного отбора.