В Башкирии замглавы администрации района уволили в связи с утратой доверия

В Башкирии замглавы администрации района уволили в связи с утратой доверия
В Башкирии замглавы администрации района уволили в связи с утратой доверия
Вчера, 16:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Заместительница главы администрации Балтачевского района лишилась должности после того, как незаконным путем получила крупную сумму по социальной программе поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба районной прокуратуры

Заместительницу главы Балтачевского района отстранили от должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, около полутора лет назад женщина убедила своего соседа принять участие в социальной программе, рассчитанной на поддержку малого бизнеса «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». По условиям программы, граждане могут получить определенную денежную сумму в качестве стартового капитала для того, чтобы открыть свое дело.

Чиновница, зная об этом, воспользовалась личными данными мужчины, чтобы подготовить документы для оформления выплаты по соцпрограмме на его имя. Таким образом, ей удалось получить сумму в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что для того, чтобы воспользоваться деньгами, чиновница забрала у мужчины банковскую карту, на которую поступили денежные средства. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Также в адрес главы районной администрации было вынесено представление, в соответствии с которым женщина лишилась должности в администрации в связи с утратой доверия.

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