Башкирия провалила голосование по обновлению парков и скверов за федеральные деньги

В 18 городах и районах не набрали 50% голосов от необходимого норматива. И лишь 40 населенных пунктов оказались в «зеленой зоне» по числу активных жителей, следует из сводной таблицы, опубликованной в соцсетях главы одного из муниципалитетов.

Голосование за выбор общественного пространства (парков, скверов, аллей и т. п.), которое будет благоустроенно за счет федерального бюджета, проводится с 15 апреля по 30 мая. Очевидно, что низкая «явка» стала большой проблемой региональных властей. Из документа следует, что всего должны были проголосовать 5% от числа избирателей (к ним отнесли всех жителей старше 14 лет). Однако в 19 муниципалитетах удалось набрать только 2,5% и менее. В 18 городах и районах проголосовали от 2,6% до 3,5% потенциальных избирателей. Активность городских и районных глав, педагогов, руководителей муниципальных ведомств обеспечила высокие показатели лишь в 26 городах и районах. Среди городов в «зеленой зоне» оказались Стерлитамак, Сибай, Нефтекамск и Межгорье. В «желтую» попали Агидель и Салават, в «красную» — Уфа, Кумертау и Октябрьский. Абсолютным лидером в голосовании стал Бижбулякский район — там спущенный сверху «план» перевыполнили на 89% — из 17,7 тысячи жителей, достигших 14 лет, «галочку поставили» 6,7 тысячи (а в планах было 3,5 тысячи). Кстати, в Бижбулякском районе в этом году выбор состоял из трех объектов: зоны отдыха возле пруда в райцентре, территории вдоль одной из улиц там же и парка молодежи в селе Аитово. Превысили, хоть и не так значительно, необходимое число по голосам Салаватский, Кигинский, Стерлибашевский, Миякинский и Альшеевский районы. Уфа — в антирейтинговой части списка, здесь проголосовали только 24% от норматива (то есть 1,2% электората, или 45,6 тысяч человек вместо плановых 186 тысяч). Меньше голосов наскребли только в Баймакском районе, где необходимо было набрать 8,4 тысячи участников, а получилось — всего 1,6 тысячи (менее 1% от избирателей). Как сообщал Mkset, в апреле на фоне вяло текущего голосования уфимские педагоги начали рассылать просьбы в родительские чаты принять участие в выборе объекта городской среды. Некоторые из них требовали отчитаться от результатах голосования, прислав скрин со страницы ресурса. Как правило, голосовать просили за конкретный объект (в каждом районе города голосовали по своим спискам). По мнению доктора социологических наук Арсена Нуриджанова, нежелание голосовать за благоустройство объектов говорит об огромной пропасти между населением и властью. По его мнению, люди перестали верить власти и не считают, что от их мнения что-то зависит.

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