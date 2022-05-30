Мэр Стерлитамака предстанет перед судом из-за отсутствия маски

Рустем Газизов присутствовал на одном из мероприятий без маски, об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях мэра. Так, привлечь за нарушение масочного режима Газизова намерен общественник Дамир Гарифуллин.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов предстанет перед судом из-за отсутствия маски во время мероприятия. Как сообщает юрист Дмитрий Черкасов, в суд на градоначальника подал общественник Дамир Гарифуллин. — В отношении главы администрации городского округа города Стерлитамак будет возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КРФоАП. Это добивался лично Дамир Гарифуллин, пишет юрист на своей странице соцсетях. Известно, что причиной послужила фотография с награждения сотрудников ЖКХ, на которой Рустем Газизов находился без средства индивидуальной защиты. Так, общественник обратился в местное МВД, однако в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении мэра ему отказали на основании того, что администрация города является режимным объектом. Как сообщили корреспонденту Mkset в городском суде Стерлитамака, заседание суда состоится 20 июня в 10 утра. Так, если жалоба общественника будет удовлетворена, то мэру города Рустему Газизову может грозить штраф как физическому лицу до 30 тысяч рублей, как должностному лицу до 50 тысяч рублей. Ранее мы сообщали, что в Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима. Соответствующий документ направлен на подпись главе региона.

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