В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи

Сегодня, 2 июня, в четвертом часу дня в Уфе перевернулась машина скорой помощи. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Б. Бикбая, допустил столкновение с автомашиной скорой помощи «Газель». Так, из-за удара машина «сокрой» перевернулась.