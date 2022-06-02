В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи

В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи
В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи
Вчера, 16:43ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
Инцидент произошел сегодня, 2 июня, на пересечении улиц Жукова и Бикбая.

Сегодня, 2 июня, в четвертом часу дня в Уфе перевернулась машина скорой помощи. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Б. Бикбая, допустил столкновение с автомашиной скорой помощи «Газель». Так, из-за удара машина «сокрой» перевернулась.

Фото:ГИБДД

Известно, что на момент аварии медики доставляли 8-летнюю девочку с ее отцом в детскую больницу № 17. В ДТП девочка получила перелом руки.

— Из кареты скорой помощи с переломом руки восьмилетняя девочка с отцом на подоспевшей скорой направлены в детскую больницу. Водителю и фельдшеру также оказана первая медицинская помощь, — ГИБДД по РБ.

В пресс-службе МЧС по РБ тем временем сообщают, что погибших — нет, а госпитализирован был один взрослый.

Фото:ГИБДД

Так, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

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