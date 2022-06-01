Власти Башкирии будут мотивировать женщин рожать из-за низких показателей статистики

Власти Башкирии будут мотивировать женщин рожать из-за низких показателей статистики
Власти Башкирии будут мотивировать женщин рожать из-за низких показателей статистики
1 июня, 14:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Медицинским организациям будет присваиваться статус «Открытый роддом» и «Заботливая женская консультация». Порядок присвоения статусов утвердил региональный Минздрав.

Медицинским организациям в Башкирии будут присваивать статусы «Открытый роддом» и «Заботливая женская консультация». Соответствующий документ был опубликован на сайте Минздрава РБ. Данная мера принимается для безопасного и комфортного пребывания рожениц в роддомах, что в дальнейшем сможет мотивировать женщин к рождению детей.

Так, для присвоения статуса «Заботливая женская консультация» медорганизации должны соответствовать следующим критериям:

  • информирование женщин обо всех проводимых манипуляциях;
  • доброжелательное отношение медицинского персонала и поддержка пациентки администрацией женской консультации при возникновении спорных ситуаций;
  • создание комфортной среды для обследования;
  • функционирование школы осознанного родительства, в том числе в формате online;
  • информирование о мерах социальной поддержки;
  • информирование женщин о роддомах, в том числе имеющих статус «Открытый роддом»;
  • подготовка женщины репродуктивного возраста к беременности;
  • сопровождение женщин в послеродовом периоде;
  • ведение рейтинговой системы оценки работы медперсонала;
  • организация комфортного пребывания женщины с ребенком в женской консультации.

Для присвоения статуса «Открытый роддом» критерии следующие:

  • информирование женщин обо всех проводимых манипуляциях;
  • доброжелательное отношение медицинского персонала и поддержка пациентки администрацией женской консультации при возникновении спорных ситуаций;
  • возможность выбора метода и бесплатное предоставление обезболивания родов;
  • партнерские роды;
  • поощрение свободного поведения в родах;
  • поддержка политики грудного вскармливания;
  • совместное пребывание матери и ребенка;
  • посещение женщины родственниками при возможности размещения в отдельной палате;
  • проведение Дней открытых дверей;
  • доступный подъезд к родительному дому;
  • создание безопасной среды пребывания матери и ребенка в роддоме;
  • ведение рейтинговой системы оценки работы медперсонала;
  • организация комфортного пребывания женщины с ребенком в роддоме.

Кроме того, согласно дорожной карте, также планируется проведение лекций о здоровом образе жизни, правильном питании, методах защиты от ЗППП (заболеваний передающихся половым путем — прим.ред.), будет организована и психологическая помощь женщинам, потерявших ребенка, и женщинам при рождении недоношенных детей или детей с патологиями.

Примечательно, что накануне, 31 мая, глава региона сообщил о предварительных итогах переписи населения, согласно которым в Башкирии проживает 4 миллиона 91 тысяча человек. Тем не менее главный показатель — рождаемость — в республики, по словам Хабирова, снижается.

Ранее, житель Башкирии пожаловался в социальных сетях на подарочный набор при выписке из роддома, однако пользователи социальных сетей раскритиковали неизвестного автора и заявили, что новоиспеченным родителям «никто ничем не обязан», ведь рожают граждане для себя. Кроме того, один из пользователей и вовсе спросил: «а что вы сделали для государства, чтобы просить».

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