В Башкирии за неделю из открытых окон выпали трое детей

В результате падения из окон в этом году пострадали как минимум 11 детей, двоим из которых не удалось выжить. Об усилении мер безопасности в летний период, а также об уголовной ответственности для родителей за оставление детей в небезопасных условиях высказались власти республики

В республике только за минувшие несколько дней произошло по меньшей мере 3 случая падения детей из открытых окон высотных домов. Одной из причин, которые могли послужить кратному увеличению подобных инцидентов за краткий период, называют долгожданную теплую погоду, а вместе с ней и открытые нараспашку окна квартир. Возникающее на фоне удушающей жары жаление впустить в дом свежий воздух иной раз может привести к трагическим последствиям. Только за минувшие пять дней было зарегистрировано три таких случая, один из которых привел к трагедии. Так, сегодня стало известно о гибели в результате падения четырехлетнего мальчика. Он упал с высоты нескольких десятков метров. Днем ранее в Бирске под окнами жилого дома нашли пятилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. В Нефтекамске конце мая из окна выпала пятилетняя девочка. Она была госпитализирована с множественными травмами. Месяцем ранее трёхлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Стерлитамаке. Чудом ребенку удалось выжить после падения, однако, стоит полагать, что девочка получила множественные травмы. Также 26 апреля в Уфе в результате падения из окна погибла двухлетняя девочка. По данным статистики, в 2021 году в результате падения с высоты скончалось пятеро детей, в 2020 — четверо. По данным на 30 мая, в 2022 году в республике после падения из окон скончался один ребенок, а пострадали — 11 детей. Об уголовной ответственности за оставление детей в небезопасных условиях ранее высказалась заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова. По её словам, ввиду участившихся случаев падения детей из окон, родителям надлежит задуматься над усилением мер безопасности. Речь идёт об установке на окна решеток либо блокирующих устройств. Также о мерах безопасности напоминают в МЧС республики. Ведомство настоятельно рекомендует родителям не оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами. Также рекомендуется установить специальные блокирующие устройства, которые могли бы помешать детям самостоятельно открыть окна.

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