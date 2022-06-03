Замминистра здравоохранения Башкирии после прошедших у нее обысков наградили медалью

Замминистра здравоохранения Башкирии после прошедших у нее обысков наградили медалью
Замминистра здравоохранения Башкирии после прошедших у нее обысков наградили медалью
Вчера, 14:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба минздрава Башкирии
Ирина Кононова удостоилась памятной медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», сообщила пресс-служба минздрава Башкирии 3 июня.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила о том, что замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в Москве получила большую награду из рук председателя профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова.

Кононову удостоили высокой награды профсоюза «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» за то что она обеспечивала организацию оказания медпомощи, а именно разворачивала госпитали и провизорные отделения, а также занималась обеспечением вакцинами и лекарственными препаратами.

Однако то как Ирина Кононова обеспечивала лекарственными препаратами Башкирию не только восхитило профсоюз, но и не так давно заинтересовало силовиков. В конце апреля у замминистра прошли обыски, В правоохранительных органах пока так и не дали ясного ответа о том, с чем связаны были обыски и прочие мероприятия силовиков, однако осведомленные источники связывают с уголовным делом о закупке жизненно важного препарата «Трипторелин», которого было закуплено в десять раз больше, чем было нужно, в результате чего у дорогостоящего лекарства истек срок годности.

Напомним и о том, что за 2021 год Ирина Кононова около 2 миллионов рублей. С ее декларацией о доходах можно ознакомиться здесь.

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