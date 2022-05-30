Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии

Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии
Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии
30 мая, 18:09ОбществоНаталья БалыковаФото: vk.com/ООО "Соленые озера"
Ориентировочно соленые озера откроют для отдыхающих после 20 июня, сообщил Mkset представитель компании-резидента.

В настоящее время там продолжают ликвидировать карстовые провала, а также занимаются берегоукреплением. Если работам не помешают дожди, курорт начнет принимать туристов через три недели.

Как сообщал Mkset, знаменитые соленые озера находятся на территории Оренбургской области и являются одним из излюбленных мест отдыха для жителей Башкирии. Сам курорт возник на месторождении каменной соли. Залежи все еще разрабатываются, под самым большим озером Развал находятся шахты. Весной там происходит размывание пород, что может повлиять на безопасность отдыха. Так, В в 1979 году озеро Развал полностью исчезло, когда вода ушла в шахты.

В начале мая стало известно, что ежегодные процессы, которые происходят в карстах, в этом году оказались более активными, чем обычно. Из-за этого отдых в Соль-Илецке оказался под угрозой срыва.

Для многих жителей Соль-Илецка это стало шоком: курорт является единственным источником заработка. Обеспокоенные предприниматели даже написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию. Дату открытия озер в ООО «Соленые озера» (компания-резидент курорта) тогда не называли.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы