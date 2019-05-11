Неделя в Башкирии: «Суперджет», пробки в аэропорт, детсад и День Победы

Накануне вечером в Уфе образовались многокилометровые пробки по дороге в аэропорт, кто-то даже опоздал на свой рейс. Возмущение горожан вылилось в соцсети, а мэр Уфы извинился за пробки, вызванные ремонтом трассы, и сообщил, что график работ скорректируют. Позже свои извинения принес и председатель госкомтранспорта Башкирии Тимур Мухаметьянов.