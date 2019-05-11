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Неделя в Башкирии: «Суперджет», пробки в аэропорт, детсад и День Победы

11 мая 2019, 03:00
Фото: Mkset.ru
Самые важные события и интересные материалы недели.

Медиакорсеть рассказывает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

Понедельник, 6 мая, начался с известий о трагедии в Шереметьево, где накануне вечером при экстренной посадке загорелся самолет «Суперджет» компании «Аэрофлот». Погибли 41 человек из 78.

Медиакорсеть собрала в одном материале все, что стало известно об этом самолете.

Во вторник, 7 мая, мы рассказали, чем живут журналисты радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Поводом стал профессиональный праздник, День радио.

В этот же день журналист Шамиль Валеев рассказал о своих впечатлениях от первого альбома в стиле хип-хоп уфимской группы Via Chappa.

Медиакорсеть задалась вопросами, можно ли в условиях особого противопожарного режима жарить шашлыки и топить бани, и нашла ответы на них в местном управлении МЧС.

В среду, 8 мая, Медиакорсеть рассказала о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии районное отделение партии «Единая Россия» возглавил бывший сотрудник полиции, уволенный за проступки, порочащие честь сотрудника МВД. Сам он такую формулировку своей отставки отрицает.

Накануне вечером в Уфе образовались многокилометровые пробки по дороге в аэропорт, кто-то даже опоздал на свой рейс. Возмущение горожан вылилось в соцсети, а мэр Уфы извинился за пробки, вызванные ремонтом трассы, и сообщил, что график работ скорректируют. Позже свои извинения принес и председатель госкомтранспорта Башкирии Тимур Мухаметьянов.

Накануне великого праздника мы побывали на месте крушения санитарных поездов в Башкирии (ЧП произошло в 1942 году), читайте материал — это важно для нашей исторической памяти.

Также мы рассказали о питании в одном из детсадов Агидели, поверьте — очень знаковая история получилась.

В четверг, 9 мая, в Уфе, как и во всей стране, отметили День Победы. Медиакорсеть побывала на улицах города, смотрите фоторепортаж и читайте впечатления от шествия Бессмертного полка.

Медиакорсети стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кугарчинского района.

Следите за нашим сайтом, и вы будете в курсе ситуации в Башкирии.

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