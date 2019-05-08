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Глава администрации Уфы извинился за пробки на трассе Уфа-аэропорт

8 мая 2019, 04:54
Фото: Facebook
Вчера вечером многие уфимцы попали в многокилометровый затор из-за ремонта дорожного полотна.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин вчера извинился перед уфимцами за пробки на трассе Уфа-аэропорт, которые образовались из-за ремонта дорожного полотна.

- Сегодняшняя ситуация показала, что ремонтные работы необходимо проводить в определенные часы, - написал Мустафин в Facebook. Градоначальник отметил, что ежедневно по этой дороге в город въезжают более 250 тысяч единиц транспорта, что составляет 58% от общего числа автомобилей, въезжающих в Уфу.

- Как следствие, высокие нагрузки на дорожное полотно и образование колейности. Это может привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге. Наша задача этого избежать. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы сделать ремонт качественно и быстро, не создавая проблем для жителей города, - сообщил Ульфат Мустафин.

На дороге начались работы по снятию верхнего слоя асфальта для устранения колеи на дороге. К самому ремонту дорожники планируют приступить 13 мая. Сити-менеджер также отметил, что пока работа техники приостановлена, она будет продолжена на следующей неделе, «выбрав удобное для ремонта время». График работ будет опубликован на сайте администрации города в ближайшие дни.

Пост Ульфата Мустафина стал ответом на критику уфимцев. Пресс-секретарь Башкирского государственного театра оперы и балета Лариса Сакаева написала в Facebook, что вчера потратила на дорогу от телецентра до аэропорта 3 часа, опоздала на самолет, в результате ей пришлось купить билет на следующий рейс.

«Кто возместит порушенные планы, неадекватные деньги за новый билет??? Городским властям - неуд!», гласит ее пост.

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с бесконечным ремонтом трассы. На следующем совещании председатель госкомтранспорта должен доложить руководителю региона, сколько денег потрачено на ремонт, понесли ли какую-либо ответственность руководители подрядных организаций за его качество.

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