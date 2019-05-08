Глава администрации Уфы извинился за пробки на трассе Уфа-аэропорт

На дороге начались работы по снятию верхнего слоя асфальта для устранения колеи на дороге. К самому ремонту дорожники планируют приступить 13 мая. Сити-менеджер также отметил, что пока работа техники приостановлена, она будет продолжена на следующей неделе, «выбрав удобное для ремонта время». График работ будет опубликован на сайте администрации города в ближайшие дни.