В Башкирии к Дню Победы в живых осталось более тысячи участников войны

В 2015 году число участников, инвалидов Великой отечественной войны и лиц, приравненных к ним, было почти вдвое больше, чем сейчас – 69 тысяч человек. Всего в годы Великой Отечественной войны из Башкирии на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибло на фронтах войны.