В Башкирии к Дню Победы в живых осталось более тысячи участников войны

По данным на 1 апреля 2019 года, в Башкирии проживает 38 101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц, сообщили Медиакорсети в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
Из них 924 – участника войны, 438 инвалидов войны, 112 блокадников Ленинграда, 10 295 членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, 26 225 тружеников тыла и 107 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Точное количество именно участников Великой отечественной войны, сражавшихся на фронте, назвать сложно, так как, например, в числе инвалидов войны, согласно закона о ветеранах, могут оказаться и те, кто работал в районе военных действий и пострадал от ранения, контузии, увечья или заболевания.
Для сравнения, в прошлом году на этот же период в Башкирии было в живых 1202 участника войны и 479 инвалидов войны.
В 2015 году число участников, инвалидов Великой отечественной войны и лиц, приравненных к ним, было почти вдвое больше, чем сейчас – 69 тысяч человек. Всего в годы Великой Отечественной войны из Башкирии на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибло на фронтах войны.