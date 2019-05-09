В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении главы района

В Башкирии глава Кугарчинского района Гайса Янбаев подозревается в мошенничестве при получении выплат. Как сообщает информированный источник Медиакорсети, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ.
Главу района обвиняют в хищении в особо крупном размере, речь идет о сумме в размере более 11 млн рублей. Янбаева обвиняют в получении этих средств в виде субсидий в результате предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
Уголовное дело принято в производство и начато расследование.