Муки памяти: почему место крушения санпоездов в Башкирии зарастает бурьяном

В ходе подготовки этого материала от нескольких человек, в разной степени облеченных властью, довелось услышать советы «не лезть в тему, в которой ничего не понимаете». Дескать, пусть этим занимаются компетентные специалисты. И тем не менее мы решили все-таки рассказать эту историю, поскольку убеждены: если ничего не изменилось за минувшие 50 лет, верится с трудом, что здесь что-то изменится в ближайшее время. Особенно если сидеть и ждать, когда придут «те, кому положено и кто разбирается в теме». Жизненный опыт подсказывает, что такие люди действуют исключительно по команде «сверху». Поэтому мы готовы об этой ситуации не просто рассказывать, а громко кричать и звать на помощь всех, у кого еще не атрофировалась совесть, кто ставит память о жертвах войны и защитниках Родины выше канцелярских инструкций. Мы верим, что такие люди найдутся.