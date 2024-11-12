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Детское питание

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Самые полезные продукты осени в Башкирии
12 ноября, 04:55
Видео. Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
12 августа, 11:44
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи
Жители Башкирии активно и моментально откликнулись на призыв помочь соотечественникам, сообщили Mkset в волонтерском центре.
8 августа, 13:10
В Башкирии резко изменились цены на продукты
18 июня, 12:19
2023
Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада
Сотрудники МВД проведут расследование
11 октября 2023, 06:08
Власти Башкирии сделали заявление по питанию людей за счет бюджета
Власти утвердили совокупность рекомендаций по выбору спецорганизаций и определения поставщиков продуктов.
19 июля 2023, 05:48
2021
Родители назвали пять основных проблем питания в школах Башкирии
5 апреля 2021, 06:14
Хабиров признал неэффективной организацию школьного питания в Башкирии
8 февраля 2021, 06:40
Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах
9 января 2021, 14:47
«Вопрос мы решили»: в Башкирии бесплатное горячее питание получают 223 тысячи ребят
6 января 2021, 06:23
2020
В Башкирии школьников на дистанционном обучении обеспечат бесплатным питанием
19 ноября 2020, 14:28
Общественная палата Башкирии запустила опрос по качеству питания в школах
9 ноября 2020, 09:09
В Башкирии школьников кормили просроченными котлетами
13 октября 2020, 07:55
«Неестественно красные котлеты»: глава Башкирии рассказал о мясе для школьников
Радий Хабиров заявил, что в рационе детского питания больше не будет импортного мяса.
3 июня 2020, 04:24
Горячая проблема остывшей еды: система питания в школах Башкирии все еще не налажена
5 марта 2020, 03:34
Теперь официально: с 1 сентября младшеклассники Башкирии будут питаться бесплатно
29 февраля 2020, 08:42
2019
Новогодние обещания: как власти Башкирии будут решать главные проблемы 2020 года
28 декабря 2019, 04:44
Неделя в Башкирии: «Суперджет», пробки в аэропорт, детсад и День Победы
11 мая 2019, 03:00
Мамы в Башкирии - о питании в детсаде: «За что мы платим? За помои?»
В башкирском городе Агидель мамы сняли на видео отказ от еды своих детей в детсадике.
8 мая 2019, 12:21
По Башкирии вновь заработают молочные кухни
Они появятся во всех крупных городах республики.
1 апреля 2019, 08:05

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