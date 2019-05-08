В районе Башкирии «Единую Россию» возглавил уволенный сотрудник полиции

- Мы провели работу по этому обращению, сигнал не подтвердился. Никаких компрометирующих Рямова документов я сама не видела. Мы тогда обратились к нашим коллегам в Хайбуллинский район, и секретарь районного исполкома ответил нам, что данная информация не соответствует действительности. У нас не было оснований не доверять ему, - пояснила Гульнара Киреева. - Предшественник Рямова был уволен по решению партийной конференции после того, как на него было возбуждено уголовное дело. Когда пришел Рямов, видимо, противники переключились уже на него.