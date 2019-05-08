В районе Башкирии «Единую Россию» возглавил уволенный сотрудник полиции

В редакцию Медиакорсети обратился общественник из Хайбуллинского района Буранбай Аскаров, попросивший помочь разобраться в странной ситуации.
- С 2016 года я неоднократно обращался к руководству регионального отделения партии «Единая Россия» с просьбой обратить внимание на руководителя исполкома местного отделения партии в Хайбуллинском районе Тимура Рямова? - сообщил Буранбай. - Я располагаю достоверной информацией о том, что этот человек в декабре 2016 года был уволен со службы по итогам служебной проверки за серию проступков, порочащих честь сотрудника полиции.
У Буранбая Аскарова на руках есть копия приказа врио министра внутренних дел РБ Виктора Михайлова, изданного в декабре 2016 года. Из этого документа следует, что Тимур Рямов, который перед своей отставкой работал заместителем начальника районного отдела МВД, был неоднократно уличен в весьма серьезных нарушениях.
Так, минимум шесть раз (судя по документу, это установила проверка) он решил воспользоваться своим «телефонным правом» и дать указания сотрудникам ДПС не оформлять протоколы о нарушениях в отношении его родственников и знакомых, задержанных по разным причинам: за превышение скорости, нарушение требований весового контроля, провоз ребенка без детского кресла, управление автомобилем в нетрезвом виде и т.д.
В трех случаях указания Рямова его подчиненные выполнили и задержанных отпустили. Один из автомобилистов-нарушителей, как установила проверка, позднее перечислил на карту Рямова 10 тысяч рублей.
В двух случаях инспекторы ДПС проявили принципиальность и не стали выполнять указания подполковника Рямова. Задержанные ими автонарушители были позднее привлечены к административной ответственности решениями мировых судей.
- Тем самым заместитель начальника отдела МВД России по Хайбуллинскому району подполковник внутренней службы Рямов Т.Д. потерял моральное право находиться на службе в ОВД, нанес ущерб своему авторитету, а также авторитету своего подразделения и правоохранительной службе в целом, тем самым совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - говорится в тексте копии приказа, следом за этой фразой идут еще более жесткие выводы в отношении Т.Д.Рямова.
В результате руководством МВД по РБ было принято решение расторгнуть контракт с Тимуром Рямовым без выплаты единовременного выходного пособия при увольнении и ежемесячной премии за декабрь 2016 года, но с сохранением выплаты компенсации за неиспользованный отпуск и работу сверх графика.
Практически сразу после увольнения из МВД Тимур Рямов был назначен на должность руководителя исполкома местного отделения «Единой России» в Хайбуллинском районе. Как утверждает Буранбай Аскаров, он сразу же обратился к руководству регионального отделения партии с просьбой присмотреться к Тимуру Рямову и выяснить истинную причину его увольнения из МВД.
- В ответ я получил письмо, подписанное тогдашним руководителем регионального исполкома «Единой России» Русланом Гизатуллиным, из него следовало, что, по данным партии, Тимур Рямов не был уволен из полиции, а вышел на пенсию в связи с выслугой лет с общим стажем 21 год и 4 месяца, - рассказал Буранбай.
- Кандидатура Рямова Т.Д. соответствует требованиям предъявляемым к кандидатуре руководителя местного исполнительного комитета местного отделения партии и прошла согласование Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», - говорится в ответе на официальном бланке.
Заместитель руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Гульнара Киреева в телефонном разговоре с корреспондентом Медиакорсети припомнила, что в конце 2016 года, действительно, сразу после назначения Тимура Рямова главой местного исполкома партии приходила жалоба с информацией о том, что он был уволен по отрицательным мотивам из МВД.
- Мы провели работу по этому обращению, сигнал не подтвердился. Никаких компрометирующих Рямова документов я сама не видела. Мы тогда обратились к нашим коллегам в Хайбуллинский район, и секретарь районного исполкома ответил нам, что данная информация не соответствует действительности. У нас не было оснований не доверять ему, - пояснила Гульнара Киреева. - Предшественник Рямова был уволен по решению партийной конференции после того, как на него было возбуждено уголовное дело. Когда пришел Рямов, видимо, противники переключились уже на него.
Медиакорсеть связалась с Тимуром Рямовым, который по-своему истолковал действия тех, кто требует его исключения из «Единой России».
- Это же оппозиция, они всегда выражают недовольство и ищут поводы скомпрометировать нас, – сказал Тимур Рямов. – На самом деле данная информация не соответствует действительности, я был уволен по своему желанию, вышел на пенсию, являюсь подполковником в отставке и ветераном труда.
Тем не менее Буранбай Аскаров настаивает на подлинности приказа об увольнении, копией которого он располагает.
- Некоторые могут сказать, что я свожу личные счеты с Рямовым, но это не так. Я просто хочу добиться справедливости. Я считаю, что человек, уволенный по такой причине, не имеет права руководить местным отделением крупной политической партии и фактически быть представителем власти во многих ситуациях, - сказал Буранбай Аскаров.
По данным Медиакорсети, приказ главы МВД по РБ от 6.12.2016г. № 1692 ЛС, о котором говорит активист, действительно существует. Источник в правоохранительных органах подтвердил это в личном разговоре с нашим корреспондентом.
Таким образом сотрудники регионального комитета «Единой России» предположительно могли быть введены в заблуждение представителем местного исполкома партии в Хайбуллинском районе.
Станет ли наша публикация поводом для более тщательной проверки, видимо, станет известно в ближайшее время.
Напомним, ранее из рядов «Единой России» были исключены двое глав сельсоветов из Хайбуллинского района, которые явились в пьяном виде в суд, а также были замечены в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Медиакорсеть следит за развитием событий.