Как в Уфе отмечают День Победы: фоторепортаж с проспекта Октября

— Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!»