Как в Уфе отмечают День Победы: фоторепортаж с проспекта Октября

В столице Башкортостана проходят праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году парад в Уфе отличился своей необычайной масштабностью. Отличительным знаком стал парад военной техники Отечественной войны 1941-1945 гг.
Его в Уфу привезли из музея красногорского коллекционера Вадима Задорожного. Уфимцы и гости столицы смогут любоваться экспонатами музея до конца дня.
Парадом командовал полковник Керим Идрисов, у него принимал другой полковник - Сергей Порохня.
В трибунах, кроме главы региона Радия Хабирова и других представителей власти, присутствовали ветераны войны, дожившие до этого праздника.
Рядом с ними сидели герои других войн и сражений - Герои РФ - летчик Риф Сахабутдинов, летчики-испытатели Венер Мухаметгареев и Вячеслав Аверьянов.
После парада по проспекту Октября прошли участники всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк".
В этом году в нем приняли участие около 100 тысяч человек.
В нем принял участие глава республики Радий Хабиров.
Он нес на руках портрет деда - связиста Абдульбарыя Хабирова. Рядом с ним шагала супруга Каринэ Хабирова и их сын Артур - на их руках был фото деда танкиста Иосифа Бабаяна.
«Надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды. И наш долг сегодня – не гулять до упаду, а отдать им дань безмерного уважения, — написал позже Радий Хабиров в своем аккаунте в Инстаграм.
— Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!»