День радио на «Эхо Москвы» в Уфе: «К нам идти - от Белого дома к тюрьме»

Сегодня, 7 мая, отмечается профессиональный праздник, День радио. Накануне мы решили заглянуть к коллегам по цеху, в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, чтобы посмотреть, чем и как живут радийщики.
Грани между жанрами журналистики стираются
Шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев в три часа дня оказался свободен. Три часа дня – это время дневных часовых программ, и частенько Руслан их ведет, но в понедельник уступает место у микрофона Азамату Саитову с его авторской программой «Послесловие».
- Я пришел на радио год и три месяца назад, а стал главным редактором 7 мая, то есть год ровно прошел, - рассказывает Руслан Валиев. – Если вспомнить свои детские мечты, то я, наверное, ассоциировал себя с телевидением. Когда поступило предложение работать на радио, то я был полностью удовлетворен тем форматом и той репутацией, которой обладает «Эхо». Хотя я вроде бы мечтал о телевидении. Но мы сейчас не ограничены только форматом звукового вещания. У нас ведется видеотрансляция эфира.
По словам Руслана Валиева, грани между СМИ разных порядков стираются.
- Мы и радио, и интернет-сайт, и видеоплощадка одновременно, - говорит он. – У нас есть канал в Youtube, и мы там частенько оцениваем успех или неуспех того или иного эфира. Мне кажется, что для человека, который выбирает журналистику сейчас, не должно быть преградой, куда он идет – на сайт, в газету, на радио или телеканал. Всё находится в переплетении.
Специфика радио
- Работая в финансовой инвестиционной компании, мне раньше чаще всего приходилось именно говорить, выступать перед аудиторией, - говорит Руслан Валиев.
- У тебя нет страха перед микрофоном?
- Да. У меня есть опыт постановки голоса. Мне и раньше люди говорили, что у вас тембр голоса приятный, вам бы на радио работать. Это все накапливалось, и поэтому предложение работать на радио мне показалось логичным.
Плюс репутация радио «Эхо Москвы» не оставляла мне выбора. Я понимал, что здесь я буду независим в праве давать разностороннюю информацию, разные взгляды на одно и то же событие. И вроде бы по многим эпизодам, которые произошли за последний год, это удавалось сделать.
Ведущая Елена Чиркова пришла на радио в июне прошлого года.
- Я просто люблю «Эхо Москвы», - отвечает она на вопрос, почему она работает на радио. – Мне нравится формат, то, что я не ограничена в чем-то.
- Первое время было сложно, - признается она. – Это ведь совершенно другое, язык надо перестраивать. Учитывая, что привыкла писать порой километровые предложения, а тут надо все уложить в очень короткие, очень выдержанные тексты, фильтровать то, что ты говоришь.
Елена привыкла говорить в довольно быстром темпе, а если в эфире встречается «медленный» собеседник, то это тоже вызывает определенные сложности. Раньше, если бы ее спросили, где она хочет работать, ответила бы, что в газете, но теперь – нет, только на «Эхе».
Есть ли будущее у радио?
На этот вопрос участник авторской программы «Послесловие» председатель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов отвечает утвердительно.
- Прежде всего есть будущее у аудиоконтента, - говорит он. – Мелодию никто не отменял, и она проходит прежде всего не через логику, а через сердце. И поэтому это будет всегда востребованно.
По словам Бориса Мелкоедова, он слушает радио в основном в дороге.
- Если надо узнать, что происходит в республике, я слушаю «Спутник ФМ», - говорит он. – А если ни о чем не думать, то включаю «Европу плюс». Тут ведь и дети еще на выбор влияют. Поэтому это такое компромиссное решение.
Автор и ведущий программы «Послесловие» Азамат Саитов – журналист с огромным стажем, он считает, что сегодня надо уметь быть универсальным.
- Я считаю, что журналист должен ориентироваться и в эфире телевизионном и радийном, и на полосе газетной, - говорит он. – Потому что наша профессия – это слово.
- А где тебе комфортнее?
- Я люблю конечно писать. Поэтому мне везде удобно. На телевидении, конечно, надо еще обладать умением ораторского искусства, лицедейства.
- Есть будущее у радио?
- Есть будущее вообще у журналистики. Она всегда будет востребованна. И радио, и телевидение, и пресса. В старой доброй Англии газеты до сих пор в авторитете, или в Америке.
- Но ведь многие из них перешли в электронные версии, в интернет.
- Это только для подачи новостей, потому что в интернете, в социальных сетях, новость можно дать наиболее оперативно. Но журналистика – это не только новости. Это и аналитика, и мысль, и размышления. Здесь, например, радио и телевидение не сравнятся с печатными изданиями, где можно вернуться к прочитанным абзацам, перечитать, осмыслить.
- Как может радио уйти в небытие, если все наше человеческое общение – это и есть в принципе радио? – задает вопрос Азамат. – Радио – это хороший литературный слог, актуальные темы, а в обиходе мы делаем то же самое, что и на радио – говорим, обсуждаем, обмениваемся мнениями.
По словам Азамата Саитова, когда кто-то из приглашенных гостей не знает дорогу в отель «Урал Тау», где сейчас находится радиостанция, он отвечает им: «К нам надо идти из Белого дома – и к тюрьме». Если идти от гостиницы направо, то действительно, можно на нее натолкнуться. Этот ответ многим не не по душе, но на радиоэфир все равно приходят.
Справка. «Эхо Москвы» вещает на частоте 91,1 FM, ежесуточная аудитория – около 50 тысяч человек, за год выросла на четверть. В Уфе работает около двух десятков радиостанций.
Медиакорсеть желает всем сотрудникам радиостанций легкого и интересного эфира.