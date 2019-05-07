День радио на «Эхо Москвы» в Уфе: «К нам идти - от Белого дома к тюрьме»

- Я пришел на радио год и три месяца назад, а стал главным редактором 7 мая, то есть год ровно прошел, - рассказывает Руслан Валиев. – Если вспомнить свои детские мечты, то я, наверное, ассоциировал себя с телевидением. Когда поступило предложение работать на радио, то я был полностью удовлетворен тем форматом и той репутацией, которой обладает «Эхо». Хотя я вроде бы мечтал о телевидении. Но мы сейчас не ограничены только форматом звукового вещания. У нас ведется видеотрансляция эфира.