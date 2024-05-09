mkset.ru
ГлавноеВсе новости

9 Мая

Выбрать дату
2024
В Уфе танки «вспахали» асфальт
В столице Башкирии после проезда военной техники по одной из улиц проломило асфальт. Повреждение дорожного полотна заметили на площадке перед драмтеатром по проспекту Октября, где сегодня проходил парад.
9 мая, 12:28
Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы
В столице Башкирии завершился парад в ознаменование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие традиционно устроили на проспекте Октября.
9 мая, 11:25
В «Уфанете» прокомментировали взлом трансляции Парада Победы
Башкортостанский оператор «Уфанет» подтвердил Mkset взлом эфира IP-телевидения во время трансляции Парада Победы.
9 мая, 10:39
5 эпических фильмов о Великой Победе, которые стоит посмотреть каждому
9 мая, 05:23
Перекрытия дорог в Уфе 9 мая
8 мая, 05:11
98-летний фронтовик из Уфы примет участие в Параде Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны Родион Лобанов из Уфы приглашен на Парад Победы в Москве. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов.
7 мая, 14:52
Живая память о великих подвигах: Бессмертный полк в Уфе 2024 год
6 мая, 12:44
Георгиевская лента: символ Победы, история, значение цветов и традиции ношения
3 мая, 12:31
Уфимцы смогут увидеть военную технику
3 мая, 05:33
В Уфе на два дня изменят маршруты автобусов
2 мая, 14:32
Обзор площадок Уфы, куда можно приехать отдохнуть и пожарить шашлык
25 апреля, 11:22
Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование
23 апреля, 13:16
Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате
23 апреля, 09:34
Майские праздники в Уфе
15 апреля, 09:09
2023
День Победы в Уфе: будет ли парад 9 мая в 2023 году
27 апреля 2023, 12:00
Как отдохнуть в Уфе на майские праздники
27 марта 2023, 07:42
2021
В Башкирии вандалы надругались над памятником героям Великой Отечественной войны
Неизвестные хулиганы осквернили памятник, установленный в канун Дня Победы в Баймаке.
13 мая 2021, 11:29
В Башкирии ветеранам войны устроили прогулку на теплоходе
10 мая 2021, 12:44
Глава Башкирии прокомментировал закон о выплатах детям войны
10 мая 2021, 08:00
Уроженец Башкирии вышел в Германии на акцию «Бессмертный полк»
10 мая 2021, 06:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика