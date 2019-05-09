Глава госкомитета по транспорту принес свои извинения за коллапс на трассе

- Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к 53 Международным детским играм, которые пройдут в столице Башкортостана с 9 по 14 июля. На автодороге Уфа-аэропорт необходимо отремонтировать только участок в обе стороны от трассы М-5 Урал до автодороги Уфа-Оренбург, протяженностью 8,4 км. На него приходится высокая транспортная нагрузка, - отметил глава ведомства.