Глава госкомитета по транспорту принес свои извинения за коллапс на трассе

Глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Тимур Мухаметьянов принес свои извинения жителям и гостям столицы Башкирии. Он подтвердил информацию мэрии о том, что транспортный затор на дороге Уфа-Аэропорт был создан началом ремонтных дорог.
- Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к 53 Международным детским играм, которые пройдут в столице Башкортостана с 9 по 14 июля. На автодороге Уфа-аэропорт необходимо отремонтировать только участок в обе стороны от трассы М-5 Урал до автодороги Уфа-Оренбург, протяженностью 8,4 км. На него приходится высокая транспортная нагрузка, - отметил глава ведомства.
По словам Тимура Мухаметьянова, работы будут вестись с применением технологии SUPERPAVE с учетом местных климатических условий, под конкретную транспортную нагрузку, с применением местных материалов и с прогнозированием долговечности работы асфальтобетона в дорожной конструкции. Гарантийный срок ремонтных работ составит 4 года.
Напомним, ранее Радий Хабиров поручил разобраться с ремонтом этой дороги. Он потребовал разобраться, сколько средств потрачено на дорогу и понесли ли какую-либо ответственность руководители подрядных организаций.