ФСБ: Информация в соцсетях о готовящихся терактах в Уфе - не правда

В управлении ФСБ по Башкирии ответили на запросы СМИ об анонимных сообщениях в социальных сетях с предупреждением о якобы готовящихся терактах в Уфе и ряде других городов.
- В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, - сообщили в управлении. - Правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки.
Сегодня в Уфе прошла волна эвакуаций из торговых центров, ранее сообщали местные СМИ. Эвакуировали посетителей из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART».
Также в СМИ сообщалось о похожих случаях в других городах России.