mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФСБ: Информация в соцсетях о готовящихся терактах в Уфе - не правда

8 мая 2019, 09:29
Фото: Mkset.ru
В республиканском управлении ФСБ отреагировали на анонимные сообщения в соцсетях.

В управлении ФСБ по Башкирии ответили на запросы СМИ об анонимных сообщениях в социальных сетях с предупреждением о якобы готовящихся терактах в Уфе и ряде других городов.

- В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, - сообщили в управлении. - Правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки.

Сегодня в Уфе прошла волна эвакуаций из торговых центров, ранее сообщали местные СМИ. Эвакуировали посетителей из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART».

Также в СМИ сообщалось о похожих случаях в других городах России.

В Уфе волна массовых эвакуаций прошла в сентябре-октябре 2017 года, потом в январе 2019.

Материалы по теме
В Уфе в октябре прошли эвакуации в 25 торгово-развлекательных комплексахПо Уфе прокатилась волна эвакуацийВ Уфе из пяти торговых центров массово эвакуировали посетителей
#Новости#ФСБ#Эвакуация#Новости Башкирии#Новости Уфы#Массовые эвакуации#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48