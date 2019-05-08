Мамы в Башкирии - о питании в детсаде: «За что мы платим? За помои?»

— Проблема в федеральном законе о закупках ФЗ № 44, — рассказал Медиакорсети Ильгам Галин. — По нему получается, кто дешевле предложит - тот и выигрывает, а на качество уже не смотрят. Надо отменить этот закон, и перевести школы на автономное обслуживание, как было раньше. Но без Госдумы здесь не обойтись. Будем мониторить ситуацию.