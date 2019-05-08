Мамы в Башкирии - о питании в детсаде: «За что мы платим? За помои?»

Медиакорсеть разбиралась в том, почему девять из десяти тарелок дети вернули, так и не поев.
В соцсети Вконтакте в группе «Башкортостан. Школа — не рынок» появилось видео из детского сада № 4 города Агидель. На нем видно, как после обеда дети возвращают не съеденной свою еду. Сотрудник детсада сгребает кашу (или плов) в мусорное ведро и огорчается:
— Детки ничего не ели.
Под видео комментарий:
— Садик № 4. 2 корпус Солнышко. 06.05.2019 г. Плотный полдник «плов с изюмом». Дети не ели, все выбросили. За что мы платим? За помои?
Медиакорсеть нашла автора видео и узнала, что происходит с детским питанием в этом садике в Агидели.
Житель Агидели Эльвира Данилова рассказала, что трижды ходила в садик, чтобы посмотреть, чем питаются ее дети. И осталась недовольна:
— Никакого разнообразия в меню. Три дня подряд на обед был суп из капусты, в первый день — щи, на второй — борщ, на третий — овощной суп. Состав супа отличался не сильно. Два дня подряд — гречка, сначала утром, потом — в обед.
— Детям и приелось уже, и невкусно на самом деле, — рассказала она. — Такое впечатление, что поставщик экономит. Пришлось забрать детей из садика, не могу на такое смотреть.
По словам Эльвиры Даниловой, в разговоре с директором садика ей сообщили, что меню составляет поставщик, ИП Фахуртдинова. Раньше этим занимались медики в самом садике, и если они замечали, что-то или иное блюдо дети не едят, то меняли ассортимент.
Одна из пользователей Вконтакте прокомментировала видео так:
— Учите своего ребёнка съедать все, что предлагают в садике — в чем проблема? А помои в садиках не пропадают, за ними очередь выстраивается.
Но другие с ней не согласились.
Надежда есть, но без Госдумы не обойтись
2 мая в Агидели состоялась встреча с депутатами Госсобрания, после которой один из участников встречи депутат Ильгам Галин сообщил на своей странице Вконтакте:
— Самым важным животрепещущим вопросом, возникшем в Агидели стал вопрос школьного питания. По мнению родителей, питание становится все хуже. Чиновники и оператор по питанию считают, что они работают в рамках установленных нормативов и делают все возможное. Считаю, что правы обе стороны и надо находить общее решение.
— Проблема в федеральном законе о закупках ФЗ № 44, — рассказал Медиакорсети Ильгам Галин. — По нему получается, кто дешевле предложит - тот и выигрывает, а на качество уже не смотрят. Надо отменить этот закон, и перевести школы на автономное обслуживание, как было раньше. Но без Госдумы здесь не обойтись. Будем мониторить ситуацию.
«Суп на воде»
Проблема со школьным питанием в садике уже освещалась ранее в СМИ. Так 22 апреля в Youtube появилось видео из этого же садика, в котором родители рассказали про «суп на воде». Капустный суп, сваренный не на мясном бульоне, а на обычной воде.
— Вот уже два года наши дети едят супы на воде с картофелем и крупами, макаронами, — жаловались тогда родители. — Уху варят из минтая, неизвестного происхождения и срока годности. Дети к рыбным блюдам не прикасаются. Дети целый день находятся впроголодь.
Вместо выводов
После встречи в депутатами, которые пообещали разобраться с ситуацией и «вернуть СССР-овское питание», у родителей появилась надежда. Общественник, администратор группы Вконтакте «Школа — не рынок» Александр Афанасьев рассказал Медиакорсети, что на встрече депутаты попросили месяц «на разбор полетов», а видео о несъеденной кашей появилось через несколько дней после встречи.
Родители тем временем постепенно забирают детей из садика.
— Когда мой ребенок поступал в садик, в его группе было 23 детей, а теперь осталось 11, — говорит Эльвира.
Питание, по ее словам, изменилось после того, как его организацию перевели на аутсорсинг. К тому же там какие-то проблемы с крышей, даже после реконструкции садика в комнате «пахнет плесенью, дети кашляют».
Медиакорсеть следит за развитием событий.