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МЧС Башкирии: Во время особого режима баню топить можно

7 мая 2019, 13:12
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Но готовить шашлыки на переносном мангале нельзя.

Медиакорсеть накануне второй волны майских праздников решила уточнить, какие запреты введены во время особого противопожарного режима.

Этот режим установлен постановлением правительства от 25 апреля 2019 года № 410-р, особый противопожарный режим действует с 30 апреля по 13 мая. Позже стало известно, что срок действия особого режима продлят. В прошлом году, например, он действовал до 12 октября.

Нас прежде всего интересовали два вопроса: можно ли жарить шашлыки в подворье частного дома и топить баню. Эти вопросы мы задали пресс-службе республиканского управления МЧС.

- Топка бань разрешена, - сообщили Медиакорсети.

Что касается переносных мангалов, то тут дело обстоит иначе.

- Пожарная опасность от переносимого мангала сопоставима с пожарной опасностью костра, - сообщили в пресс-службе УМЧС по РБ. – Это значит, что запрещено готовить шашлыки в частном доме в переносном мангале.

Собственникам частных домов остается подчиниться требованиям особого противопожарного режима и готовить шашлыки либо в электрошашлычнице, либо в стационарном мангале. А уфимцам придется идти в специально отведенные зоны для приготовления пищи с использованием мангалов, например, в парк Лесоводов.

Распоряжение правительства Башкирии.

Что происходит, если не соблюдать правила

Всего с начала 2019 года в Башкирии зарегистрировано 1459 случаев загорания сухой травянистой растительности, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По фактам загораний сухой травянистой растительности составлено 727 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ, из них в отношении граждан 619, в отношении должностных лиц 108. Органами местного самоуправления в рамках пресечения палов сухой растительности составлено 773 протоколов.

По 139 случаям вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. На сегодняшний день административные расследования не завершены.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа:

на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

- Инспектор при проведении рейдов и наложении штрафов каждое свое действие обосновывает в соответствии с законодательством, - пояснили в пресс-службе УМЧС по РБ. - И все-таки основные наши усилия брошены на недопущение сжигания мусора и сухой травы. Так как уже в 13 случаях произошел переход огня на строения и жилые домах населенных пунктах.

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