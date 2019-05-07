МЧС Башкирии: Во время особого режима баню топить можно

- Инспектор при проведении рейдов и наложении штрафов каждое свое действие обосновывает в соответствии с законодательством, - пояснили в пресс-службе УМЧС по РБ. - И все-таки основные наши усилия брошены на недопущение сжигания мусора и сухой травы. Так как уже в 13 случаях произошел переход огня на строения и жилые домах населенных пунктах.