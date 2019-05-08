В Уфе из пяти торговых центров массово эвакуировали посетителей

Сегодня, 8 мая, в Уфе эвакуировали посетителей пяти торговых центров, сообщают «Вести-Башкортостан».
Людей вывели из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART».
По предварительным данным, людей эвакуируют из-за сообщения о подозрительных бесхозных предметах.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Массовая эвакуация людей из торговых центров также происходит в Пермском крае, Казани, Кемерово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Якутске, Барнауле, Волгограде, Хабаровске, Красноярске и Владивостоке, сообщают СМИ.