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В Уфе из пяти торговых центров массово эвакуировали посетителей

8 мая 2019, 07:22
Фото: Mkset.ru
По предварительным данным, людей вывели из-за подозрительных бесхозных предметов.

Сегодня, 8 мая, в Уфе эвакуировали посетителей пяти торговых центров, сообщают «Вести-Башкортостан».

Людей вывели из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART».

По предварительным данным, людей эвакуируют из-за сообщения о подозрительных бесхозных предметах.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Массовая эвакуация людей из торговых центров также происходит в Пермском крае, Казани, Кемерово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Якутске, Барнауле, Волгограде, Хабаровске, Красноярске и Владивостоке, сообщают СМИ.

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#Новости#Эвакуация#Происшествия#Новости Башкирии#Экстренная эвакуация#Новости Уфы#Массовые эвакуации#Злата Зукович
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