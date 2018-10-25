Итоги «забастовки нелегалов» в Уфе: более 300 легализованных автобусов

Ранее нам стали известных некоторые конкретные мероприятия, которые планируется провести в рамках транспортной реформы. В частности, это то, что через полгода на уфимских улицах не должно остаться ни одного автонелегала, а также речь может идти о возможной закупки для Уфы 150-200 автобусов большой вместимости, так как, по мнению разных экспертов, на главных городских автомагистралях перевозку пассажиров должен производить именно большой транспорт, а менее вместительные автобусы работать на прилегающих маршрутах.