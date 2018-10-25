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Итоги «забастовки нелегалов» в Уфе: более 300 легализованных автобусов

25 октября 2018, 10:06
Гостранс Башкирии подвел итоги невыхода на линию перевозчиков, работающих незаконно.

Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству подвел итоги так называемой забастовки перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров в Уфе и пригородах без оформления соответствующих разрешений. Так вот, во время этой «забастовки», которую в соцсетях более, пожалуй, справедливо называют шантажом, на линию не вышли 1124 автобуса. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Согласно информации ведомства и администрации города, больше всех проблем с трансфертом с утра на работу испытали жители поселка 8 марта, микрорайонов Сосны, Южный и Сипайлово, также жители Ново-Максимовки, Черниковки в районе 17-й больницы.

Вместе с тем Гостранс отмечает, что более 300 автобусов, ранее работающих нелегально, перешли «под крыло» легальных перевозчиков, имеющих соответствующие официальные разрешения на перевозку пассажиров по маршрутам.

Ведомство сообщает, что сейчас ситуация с транспортом в Уфе мониторится постоянно. Некоторые чиновники этим занимаются самостоятельно, как, например, глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев, проехавшийся, по его словам, беспроблемно с работы домой на общественном транспорте

Также в Уфе продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, в которых принимают участие специалисты Гостранса, администрации города, правоохранители. В частности, вчера, 24 октября, выписали 60 постановлений за нелегальную езду по городу, 9 автобусов арестовали.

В декабре текущего года должен быть актуализирован реестр перевозчиков, а еще в течение трех месяцев после этого, то есть, выходит, не позднее февраля-марта 2019 года администрация Уфы проведет конкурс на право осуществления перевозок в Уфе.

Между тем, сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями вчера, 24 октября, провели обыски в Союзе «автопредпринимателей Башкирии», в ходе которого нашли документы, доказывающие осуществление некоторыми автопредпринимателями нелегальных пассажирских перевозок.

Ранее нам стали известных некоторые конкретные мероприятия, которые планируется провести в рамках транспортной реформы. В частности, это то, что через полгода на уфимских улицах не должно остаться ни одного автонелегала, а также речь может идти о возможной закупки для Уфы 150-200 автобусов большой вместимости, так как, по мнению разных экспертов, на главных городских автомагистралях перевозку пассажиров должен производить именно большой транспорт, а менее вместительные автобусы работать на прилегающих маршрутах.

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