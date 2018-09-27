Транспорт в Уфе: Как хотят изменить ситуацию ученые

Наука предлагает оптимизировать маршруты, сократить количество машин в городе, ввести единый проездной билет, а жизнь вносит свои коррективы.

Круглый стол «Пассажирский транспорт» открыл заместитель председателя госкомтранспорта Башкирии Азат Калимуллин. Он отметил, что в последнее время утвержден транспортный стандарт обслуживания населения, в котором ключевым моментом является уровень качества транспортных услуг.

Приоритетными направлениями в развитии пассажирского транспорта он назвал развитие безналичной системы оплаты, в том числе внедрение единого проездного билета, обновление автопарка и контроль за работой перевозчиков.

С большим вниманием участники форума выслушали выступление гендиректора Санкт-Петербургского института транспортных систем Александра Беспалова. Он рассказал о том, как оптимизация маршрутов может повысить качество транспортного обслуживания населения – на примере Уфы.

Транспортные проблемы

Ученые провели исследование столицы Башкирии, и вот что выяснилось:

- Только 46% горожан предпочитают пользоваться общественным транспортом.

- Железнодорожный транспорт, та же городская электричка, не интегрирован в городскую маршрутную сеть.

- В Уфе слишком много маршрутов, в результате выделенная полоса для общественного транспорта используется неэффективно, она перегружена, из-за чего скорость движения замедляется.

- Средняя величина расходов уфимцев на транспорт – 7,7% от средних доходов, что превышает норматив (7%).

- Горожане часто идут не на ближайшую остановку, а на ту, откуда можно доехать без пересадок.

- Ни одна остановка общественного транспорта полностью не соответствует нормативным требованиям для маломобильных граждан, частично соответствует -10% остановок.

- 40% пассажиров тратят на поездку более 45 минут, хотя по нормативам должно быть 10%.

- Экологическим нормам (Евро-4) в Уфе соответствует лишь 61% машин официальных перевозчиков (заметим – о нелегальных здесь речь не идет).

Что предлагает наука

А вот тут начинается самое интересное. Ученые провели анализ и предложили сделать следующее:

- Изменить тарифную политику и внедрить единый проездной билет. Предлагается установить стоимость месячного проездного билета, позволяющего ездить на автобусе, троллейбусе и трамвае в 1200 руб. Это составит 4,7% от среднего дохода уфимцев.

- Изменить систему магистральных (основных) маршрутов и организовать «подвозочные» маршруты. При этом применять автобусы большой вместимости, а где-то - трамваи.

Предлагается вместо имеющихся сейчас в городе 122 маршрутов оставить 66. Из них 56 автобусных, 4 трамвайных и 6 троллейбусных. Численность машин общественного транспорта в городе в этом случае сократится с 2226 до 811, скорость движения вырастет на 19%, а нагрузка на дорожную сеть упадет на 64%.

Такая оптимизация маршрутов, по словам Александра Беспалова, увеличит привлекательность общественного транспорта, сделает его более доступным по цене и уменьшит экологическую нагрузку на город. Снизятся и расходы городского бюджета за счет сокращения дотируемых маршрутов в три раза.

Эти предложения вызвали ряд вопросов, но ученый с успехом на них ответил. Правда, на один вопрос не смог: а во сколько обойдется городу создание такой транспортной системы.

О единой транспортной карте

Прообраз такой карты уже имеется, рассказал на форуме гендиректор АО «Башкирский регистр социальных карт» Александр Гусев. Это единый социальный проездной билет (ЕСПБ).

- В Башкирии почти 60 тысяч пассажиров активно пользуются ЕСПБ, - сказал он. – И они пополняют свои электронные кошельки примерно на 250 миллионов рублей в год, эти деньги в итоге уходят перевозчикам.

Еще один аргумент в пользу единой карты привел заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин. По его словам, объем пассажирских перевозок на предприятии в 2012-2017 годы неуклонно падает, но по пассажирам, использующим ЕСПБ, он стабилен. Фактически это гарантированный стабильный спрос.

У крупнейшего перевозчика Башкирии из-за конкуренции и того, что многие пересели на личные автомашины, загрузка автобусов большой вместимости составляет 30-35%. Этого мало, чтобы достичь безубыточной работы предприятия, отметил Сергей Паскин, нужно добиться 55% загрузки. Он тоже не прочь сократить количество автобусов в городе, ведь по его наблюдениям, порой на остановке «Округ Галле», например, скапливается до 15 машин. Он прозрачно намекнул на проблему нелегальных перевозчиков.

«Где деньги, Зин?»

На форуме прозвучали и другие выступления. Но точку в обсуждении поставил представитель госкомтранспорта Башкирии. Азат Калимуллин с горечью констатировал:

- А вы знаете, сколько надо вкладывать в транспортную систему? Если в дорожную отрасль вкладывается в год до 17 миллиардов рублей, то сюда – несопоставимые суммы. Ежегодно надо по 5 миллиардов рублей вкладывать в транспортную систему в муниципалитетах. Если бы мы, как в Москве финансировали эту сферу, то нелегальных перевозчиков у нас бы не было.

Тем самым зампред госкомтранспорта признал, что многие проблемы попросту упираются в наличие денег на их решение. И слова из песни Высоцкого поневоле пришли на ум.

Вместо выводов

Вечерний час пик. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Разительный контраст между оптимистичными предложениями ученых и ситуацией на улицах Уфы просто нельзя не заметить. Я принадлежу к той половине горожан, которые домой с работы едут на общественном транспорте. Сегодня вижу такую картину.

Садишься в «газельку» на Доме актера и попадаешь в пробку.

- Слово «пробка» отдыхает, здесь вообще ужас, - слышу голос женщины за рулем. Она разговаривает с кем-то по телефону

- Мы где уже должны быть - на Конди? - задает она риторический вопрос. - А мы ползем от Дома актера до Новомостовой минут десять уже.

Женщина за рулем «маршрутки» - не часто такое увидишь. Она объясняет своей соседке, пассажиру:

- А нас много женщин - в первой и шестой УПАП, я с 69-ого маршрута ушла. Выходных нет, денег нет, машина сломается - запчастей нет. И уважения нет. Вы здесь не женщина, вы – водитель, говорят. Вот и ушла. Многие так по частным «маршруткам» разбежались.