Транспортная проблема Уфы: Нелегалы должны исчезнуть через полгода

Сегодня, 18 октября, в Уфе отмечается профессиональный праздник дорожников. Но, так как дороги и транспорт неразрывно связаны, да и уфимцев проблемы общественного транспорта всё-таки волнуют больше, чем проблема дорог, эти вопросы главенствовали на коротком пресс-подходе председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева и председателя Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова на сегодняшнем торжественном мероприятии в честь Дня дорожника.

То, что проблема общественного транспорта в Уфе есть, но почему-то никак не может решиться, Константин Толкачев связал с тем, что раньше эту проблему решали разные ведомства. Прям как в той басне про рака, лебедя и щуку: в разные стороны тянут, по-своему решают, результата в итоге нет.

- Сейчас мы будем решать эту проблему комплексно, привлекая и учитывая возможности различных ведомств, в том числе, правоохранительных структур, - сказал Константин Толкачев. - Ну, наверное, наконец-то скоро все решится, вон и правоохранителей привлекут, наверное, нелегалов с маршрутов снимать начнут.

Однако на вопрос: когда всё-таки наступит тот счастливый день, когда простой уфимец вздохнет с облегчением и скажет - "Наконец-то с общественным транспортом в моей любимой Уфе все хорошо!", председатель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов ответил ожидаемо неопределенно, по-чиновничьи:

- Проблема решается.

Между тем, из кулуарных бесед нам стали известны некоторые детали предлагаемой реформы уфимского общественного транспорта. Во-первых, ликвидация нелегальных перевозчиков должна занять не более полугода. О том, не будет ли это означать махание шашками, поскольку ликвидация нелегалов одномоментно, безусловно, приведет к транспортному коллапсу, было сказано: уфимцы не должны почувствовать неудобства. Ну понятно, что если сразу 40% автобусов (именно столько нелегалов бороздят просторы трёх шурупов) убрать с улиц, город встанет. Нам сказали, что такого вакуума не допустят.

Во-вторых, сейчас рассматривается вопрос приобретения для одного крупного перевозчика, всем известного, легального, 200 (двухсот) автобусов повышенной вместимости. Скорее всего, речь идёт об автобусах типа Нефаз, хотя не обязательно. Дело в том, как сказали компетентные специалисты, в городе на главных транспортных артериях, в Уфе это, например, проспект Октября, должен ездить только большой транспорт. Никаких "Пазиков" и тем более "Газелек". Нелегальных таких машин не будет, а легальные мелкие собратья должны уйти на второстепенные направления.

Как нам стало известно, переговоры с легальными перевозчиками на этот счёт ведутся, с их стороны есть понимание. Что касается средств на покупку больших автобусов для города, пока этот вопрос не решён конкретно, но он рассматривается.

В ближайшее время эта дорожная карта расхлебывания транспортной проблемы Уфы должна быть рассмотрена на заседании правительства.