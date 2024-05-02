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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 08:57

В Уфе спилят американские клены

В Уфе спилят американские клены

2 мая 2024, 04:26
Фото: Илвир Нурдавлятов/Telegram
Вместо 32 аварийных деревьев в центре города высадят новые.

В центре Уфы спилят 32 американских клена. Об этом сообщил начальник администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

Фото: Илвир Нурдавлятов/Telegram

Как пояснил руководитель муниципалитета, деревья пришли в аварийное состояние и могут вскоре упасть. Вместо них планируют высадить 60 крупномерных лип.

«Новая аллея из молодых крупномерных уфимских лип станет настоящим украшением исторического центра нашей столицы, как аллеи на улицах Новомостовой и Карла Маркса», — рассказал Нурдавлятов.

Спиливать деревья начали еще 1 мая. Горожан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

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#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Деревья
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