В Уфе спилят американские клены

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В центре Уфы спилят 32 американских клена. Об этом сообщил начальник администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.
Как пояснил руководитель муниципалитета, деревья пришли в аварийное состояние и могут вскоре упасть. Вместо них планируют высадить 60 крупномерных лип.
«Новая аллея из молодых крупномерных уфимских лип станет настоящим украшением исторического центра нашей столицы, как аллеи на улицах Новомостовой и Карла Маркса», — рассказал Нурдавлятов.
Спиливать деревья начали еще 1 мая. Горожан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.