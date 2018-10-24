В Уфе глава муниципалитета уехал на маршрутке с работы домой и потом устроил проверку

Накануне, 23 октября, глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев решил самостоятельно убедиться в качестве работы общественного транспорта и уехал с остановки «Дом печати» домой в микрорайон Затон. Он отметил, что вышел с работы позднее часа-пик и в это время ажиотажа уже не было, так что доехал до дома спокойно.

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Тем временем сегодня утра сотрудники муниципалитета представили свои отчеты о работе транспорта, из которых наиболее тревожной оказалась ситуация на улице Губайдуллина, где проехали мимо остановочного павильона без остановки сразу несколько маршрутных такси.

На сайте столичной мэрии опубликован отчет о том, что в Советском районе Уфы были выявлены места несанкционированного скопления маршруток. Таких нелегальных остановок набралось восемь.

- Эти места хорошо знакомы гостям столицы и тем, кто регулярно приезжает в Уфу из других городов и районов республики. Водители, занимающиеся нелегальной перевозкой, облюбовали парковочные места в районе Центрального рынка, перед магазинами «Перекресток», возле Дворца Молодежи, универмага Уфа, на остановке Округ Галле, - говорится в сообщении.

В администрацию Советского района Уфы поступают многочисленные обращения от жителей близлежащих домов. Горожане жалуются на неудобства, связанные со скоплением маршрутных такси под окнами жилых домов. Автобусы выделяют большое количество выхлопных газов, пассажиры используют контейнерные площадки жилых домов, подъезды и зеленые насаждения в качестве туалета, оставляя за собой мусор и грязь. В связи с круглосуточной парковкой автобусов и автомобилей коммунальные службы района не имеют доступа к очистке парковочных карманов от мусора, а зимой от снега. Муниципалитет отчитался, что регулярно мониторит данную ситуацию, таким образом, совместными усилиями удалось устранить две нелегальных остановки по улице Ленина и на бульваре Ибрагимова.

Работа в данном направлении будет продолжена.