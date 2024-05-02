Снег и сильный ветер: какой будет короткая рабочая неделя в Башкирии

4 мая синоптики вновь обещают кратковременный дождь, ночью местами со снегом. Ветер также северный и северо-западный. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0, +5°, в некоторых районах заморозки до 0, -5°. В дневное время ожидается +4, +9°.