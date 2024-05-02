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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Снег и сильный ветер: какой будет короткая рабочая неделя в Башкирии

Снег и сильный ветер: какой будет короткая рабочая неделя в Башкирии

2 мая 2024, 03:42
Фото: FreePik
Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

Сегодня, 2 мая, местами обещают небольшие дожди. Ветер северного и северо-западного направлений. Термометр покажет +7…+12°.

3 мая местами по-прежнему обещаются кратковременные осадки. В северных районах ночью — дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный. Ночью в регионе похолодает до 0. +5°, местами заморозки до 0…-5°. Днем температура воздуха составит +6… +11°.

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4 мая синоптики вновь обещают кратковременный дождь, ночью местами со снегом. Ветер также северный и северо-западный. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0, +5°, в некоторых районах заморозки до 0, -5°. В дневное время ожидается +4, +9°.

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#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии
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