Власти Башкирии обещали маршрутчикам провести честный конкурс

Сегодня, 24 октября, утром в правительстве Башкирии прошла встреча нелегальных автоперевозчиков с представителями транспортного блока правительства Башкирии. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на свои источники в Кабинете министров региона.

По данным агентства, нелегальные автоперевозчики заявили, что готовы готовы прекратить забастовку и выйти на маршруты в обмен на определенные преференции. Однако на сей раз соглашение не состоялось. Автоперевозчикам предложили на общих основаниях участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.

- Чтобы компенсировать отсутствие нелегальных автоперевозчиков, пока будет увеличено количество автобусов ГУП «Башавтотранс» и других легальных предприятий. В ноябре участники рынка, желающие работать цивилизованно, могут к ним присоединиться, - сообщил собеседник агентства. - Для этого нужно будет прийти с единым брендингом, водителями в белых рубашках, с новыми, прошедшими все виды контроля автобусами и выиграть в открытом и честном конкурсе, где никто никого не будет отсекать.