Известно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонт

Напомним, ранее к властям региона обратились родители учеников школы №18 в Ишимбае. Школу построили ещё в 1991 году — с того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Так, во время дождя в школе протекает крыша, а в холодное время года ученики вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.