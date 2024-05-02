Известно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонт

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Updated Сегодня, 08:56
В Башкирии в рамках приоритетного регионального проекта планируется провести капитальный ремонт зданий шести общеобразовательных учреждений — школ и лицеев. На эти цели выделят порядка 608,27 млн рублей, из которых более 510,95 млн поступит из федерального бюджета.
Так, комплексный капитальный ремонт планируется провести
— в гимназии-интернате №3 М. Г. Рахимова в Кумертау,
— Баймакском лицее-интернате,
— в школе села Красная Башкирия в Абзелиловском районе,
— в школе №119 в Уфе, Стерлитамакскиом лицее-интернате №2 имени В. И. Ленина,
— в школе села Усак-Кичу в Бижбулякском районе.
Отмечается, что в период за 2022–2023 годы в республике было отремонтировано 140 зданий школ. Как сообщил Мавлетбердин, по итогам реализации программы в прошлом году республика заняла третье место в стране по объему привлеченных федеральных средств и второе место по количеству отремонтированных зданий школ.
Напомним, ранее к властям региона обратились родители учеников школы №18 в Ишимбае. Школу построили ещё в 1991 году — с того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Так, во время дождя в школе протекает крыша, а в холодное время года ученики вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.