mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

На капитальный ремонт шести школ Башкирии выделят свыше 600 млн рублей

Известно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонт

2 мая 2024, 04:26
Фото: 1MI

На капитальный ремонт шести школ Башкирии выделят свыше 600 млн рублей

Капремонт будет проводиться в рамках проекта «Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина.

В Башкирии в рамках приоритетного регионального проекта планируется провести капитальный ремонт зданий шести общеобразовательных учреждений — школ и лицеев. На эти цели выделят порядка 608,27 млн рублей, из которых более 510,95 млн поступит из федерального бюджета.

Так, комплексный капитальный ремонт планируется провести

— в гимназии-интернате №3 М. Г. Рахимова в Кумертау,

— Баймакском лицее-интернате,

— в школе села Красная Башкирия в Абзелиловском районе,

— в школе №119 в Уфе, Стерлитамакскиом лицее-интернате №2 имени В. И. Ленина,

— в школе села Усак-Кичу в Бижбулякском районе.

Отмечается, что в период за 2022–2023 годы в республике было отремонтировано 140 зданий школ. Как сообщил Мавлетбердин, по итогам реализации программы в прошлом году республика заняла третье место в стране по объему привлеченных федеральных средств и второе место по количеству отремонтированных зданий школ.

Напомним, ранее к властям региона обратились родители учеников школы №18 в Ишимбае. Школу построили ещё в 1991 году — с того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Так, во время дождя в школе протекает крыша, а в холодное время года ученики вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.

Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии ветер снес крышу школыВ уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской областиБашкирские школы обеспечат флагами за 91 млн рублей
#Азамат Нухов#Общество#Город#Образование#Новости Башкирии#Школа#Школьники#Капремонт школ#Министерство образования Башкортостана
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"