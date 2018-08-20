Российские пенсионеры набрали кредитов на 213 миллиардов рублей

Согласно отчетам аналитиков Объединенного кредитного бюро, за первую половину 2018 года российские пенсионеры (заемщики старше 60 лет) банковских кредитов на сумму 212,8 миллиарда рублей. Всего кредитов выдано в количестве 1,91 миллионов штук. Простые манипуляции на калькуляторе подсказывают: средняя сумма кредитов равна более чем 111 тысяч рублей в одни руки.
При этом аналитики отмечают значительный рост кредитной активности российских пенсионеров по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии прошлого года было выдано 1,73 миллиона кредитов на общую сумму 146,4 миллиарда рублей. Средняя сумма кредитов в прошлом году также была значительно ниже: примерно 84 тысячи рублей в одни руки.
Однако в это же время доля пенсионеров среди всех заемщиков снизилась за прошедший год с 11,4% до 10,9%. При этом доверять пенсионерам банки сдали больше: уровень одобрения кредитных заявок вырос с 62,5% до 69,0%. Заемщики более молодого возраста вызывают у банков меньше доверия: уровень одобрения кредитных заявок заемщиков младше 60 лет в этом году составил 46,8%.
Пенсионеры, согласно данным аналитиков, охотно оформляют кредитные карты: 597 тысяч в этом году и 358 тысяч в прошлом. Одобренный лимит по карте также вырос в этом году по сравнению с прошлым: с 35 до 61 тысячи рублей.
Также граждане старше 60 лет охотно влезают в ипотеку. За год таких заемщиков стало больше на 58%, а объемы кредитования увеличились на 68%. В этом году выдано 14,5 тысячи ипотечных кредитов заемщикам старше 60 лет на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Таким образом, средний размер «пенсионерской» ипотеки равен почти полутора миллионам рублей.
Всего по стране по состоянию на 1 июля 2018 года открытые (действующие, непогашенные) кредиты имели 8,3 миллиона российских пенсионеров с общей суммой задолженности перед банками в размере 886 миллиардов рублей.