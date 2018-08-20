Российские пенсионеры набрали кредитов на 213 миллиардов рублей

Однако в это же время доля пенсионеров среди всех заемщиков снизилась за прошедший год с 11,4% до 10,9%. При этом доверять пенсионерам банки сдали больше: уровень одобрения кредитных заявок вырос с 62,5% до 69,0%. Заемщики более молодого возраста вызывают у банков меньше доверия: уровень одобрения кредитных заявок заемщиков младше 60 лет в этом году составил 46,8%.