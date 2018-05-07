Россияне стали чаще покупать машины в кредит

В первом квартале прошлого года данный показатель находился на уровне 45,7%. Рост составил 4,6%. Об этом пишет портал rns.online.

Всего с января по апрель 2018 года в России было продано в кредит 164 000 машин. Объемы автокредитования за указанный промежуток времени увеличились на 30,9% - до 115,1 миллиарда рублей, сообщили в НБКИ.

В ведомстве рассказали, что в Москве 29% автомобилей приобретается на кредитные средства. В Пермском крае данный показатель составляет около 70%.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, распространение автокредитов благотворно влияет на работу всего российского автопрома. Продажи машин растут. Качество автокредитов стабилизировалось. Просрочки по выплатам здесь происходят гораздо реже, чем, к примеру, в сегменте необеспеченного кредитования.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил рост продаж автомобилей. Данная тенденция сохраняется уже на протяжении 18 месяцев.

Предположительно, основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка является реализация государственной программы льготного автокредитования. В этом году ее спектр был расширен. Появились новые программы - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сказал глава «Автостата».