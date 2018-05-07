Россияне стали чаще покупать машины в кредит
Статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата» показывает, что за первые три месяца 2018 года в России доля автомобилей купленных в кредит составила 50,3%.
В первом квартале прошлого года данный показатель находился на уровне 45,7%. Рост составил 4,6%. Об этом пишет портал rns.online.
Всего с января по апрель 2018 года в России было продано в кредит 164 000 машин. Объемы автокредитования за указанный промежуток времени увеличились на 30,9% - до 115,1 миллиарда рублей, сообщили в НБКИ.
В ведомстве рассказали, что в Москве 29% автомобилей приобретается на кредитные средства. В Пермском крае данный показатель составляет около 70%.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, распространение автокредитов благотворно влияет на работу всего российского автопрома. Продажи машин растут. Качество автокредитов стабилизировалось. Просрочки по выплатам здесь происходят гораздо реже, чем, к примеру, в сегменте необеспеченного кредитования.
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил рост продаж автомобилей. Данная тенденция сохраняется уже на протяжении 18 месяцев.
Предположительно, основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка является реализация государственной программы льготного автокредитования. В этом году ее спектр был расширен. Появились новые программы - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сказал глава «Автостата».
Удалов добавил, что кроме субсидированной процентной ставки данные программы предусматривают предоставление покупателю 10% скидки на приобретение автомобиля. Таким образом, привлекательность кредита выросла.