Житель Башкирии сымитировал угон иномарки, которую он купил в кредит

27-летний житель Благовещенска продал машину со стоимостью более двух миллионов рублей за пятьсот тысяч в надежде расплатиться с кредитами, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Согласно предварительным данным, в конце прошлого года 27-летний молодой человек решил обзавестись дорогостоящей машиной японского происхождения. Молодой человек решил взять ее в кредит и оформил полис КАСКО на 135 тысяч рублей.

После нескольких месяцев оплаты двух кредитов на общую сумму более 60 тысяч рублей, у автовладельца иномарки начались финансовые трудности. Избавиться от проблем с машиной хозяин авто решил через Интернет. Созвонился с покупателем, который согласился купить машину всего за 500 тысяч рублей. Дороже не мог – все документы на машину, купленной в автокредит, находятся в банке.

Мужчина получил свои 500 тысяч рублей и передал авто другому мужчину и сообщил об угоне в правоохранительные органы. Таким образом он хотел получить страховку и погасить кредит. Полицейские между тем аферу заметили и молодой человек был вынужден признаться в содеянном.